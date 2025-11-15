ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:20, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    داستان ساتپايەۆ بەلگيا قۇراماسىنا العاشقى گولىن سالدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى قازاقستان مەن بەلگيا كەزدەسۋىندە قۇرامانىڭ ەڭ جاس شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ گول سوقتى.

    Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией
    Фото: instagram.com/kff_team

    ءدال قازىر ەلورداداعى «استانا- ارەنا» ستاديونىندا ءوتىپ جاتقان ويىندا العاشقى مينۋتتان قازاقستاندىق فۋتبولشىلار العا قاراي ۇمتىلدى. وسىنداي ساتتەردىڭ بىرىندە داستان قارسىلاس قاقپاسىنان ساڭىلاۋ تاۋىپ كەتتى. بۇل - 17 جاستاعى جاس فۋتبولشىنىڭ قۇراما ساپىندا سوققان العاشقى گولى.

    Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией
    Кадр из видео

    داستان ساتپايەۆ ۇلتتىق قۇراما ساپىنداعى العاشقى ويىنىن 2025 -جىلدىڭ 19- ناۋرىزىندا كيۋراساو قۇراماسى قارسى كەزدەسۋىندە جاسادى. قازىرگە دەيىن التى ويىن وتكىزىپ ۇلگەردى.

    قازىر تۋرنير كەستەسىندە قازاقستاندىق فۋتبولشىلار 7 ويىننان كەيىن 7 ۇپايمەن ءتورتىنشى ورىندا كەلە جاتسا، بەلگيا 14 ۇپايمەن كوش باسىندا تۇر.

    FIFA رەيتينگىندە قازاقستان قۇراماسى 119 -ورىندا تۇرسا، بەلگيا 8- ورىنعا جايعاسقان.

    قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز ۋەلستەن ەكى مارتە (1:3، 0:1)، سولتۇستىك ماكەدونيادان (0:1)، بەلگيادان (0:6) ەسەبىمەن جەڭىلىپ، سولتۇستىك ماكەدونيامەن (1:1) تەڭ تۇسسە، ليحتەنشتەيندى (4:0، 2:0) ەكى مارتە تىزە بۇكتىردى.

    بۇعان دەيىن قازاقستان قۇراماسى ءوز الاڭىندا بەلگيامەن كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.

    Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией
    Фото: Cолтан Жексенбеков/Kazinform
    Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

     

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
