داستان ساتپايەۆ بەلگيا قۇراماسىنا العاشقى گولىن سالدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى قازاقستان مەن بەلگيا كەزدەسۋىندە قۇرامانىڭ ەڭ جاس شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ گول سوقتى.
ءدال قازىر ەلورداداعى «استانا- ارەنا» ستاديونىندا ءوتىپ جاتقان ويىندا العاشقى مينۋتتان قازاقستاندىق فۋتبولشىلار العا قاراي ۇمتىلدى. وسىنداي ساتتەردىڭ بىرىندە داستان قارسىلاس قاقپاسىنان ساڭىلاۋ تاۋىپ كەتتى. بۇل - 17 جاستاعى جاس فۋتبولشىنىڭ قۇراما ساپىندا سوققان العاشقى گولى.
داستان ساتپايەۆ ۇلتتىق قۇراما ساپىنداعى العاشقى ويىنىن 2025 -جىلدىڭ 19- ناۋرىزىندا كيۋراساو قۇراماسى قارسى كەزدەسۋىندە جاسادى. قازىرگە دەيىن التى ويىن وتكىزىپ ۇلگەردى.
قازىر تۋرنير كەستەسىندە قازاقستاندىق فۋتبولشىلار 7 ويىننان كەيىن 7 ۇپايمەن ءتورتىنشى ورىندا كەلە جاتسا، بەلگيا 14 ۇپايمەن كوش باسىندا تۇر.
FIFA رەيتينگىندە قازاقستان قۇراماسى 119 -ورىندا تۇرسا، بەلگيا 8- ورىنعا جايعاسقان.
قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز ۋەلستەن ەكى مارتە (1:3، 0:1)، سولتۇستىك ماكەدونيادان (0:1)، بەلگيادان (0:6) ەسەبىمەن جەڭىلىپ، سولتۇستىك ماكەدونيامەن (1:1) تەڭ تۇسسە، ليحتەنشتەيندى (4:0، 2:0) ەكى مارتە تىزە بۇكتىردى.
بۇعان دەيىن قازاقستان قۇراماسى ءوز الاڭىندا بەلگيامەن كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.