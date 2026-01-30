د. ترامپ: رەسەي ۋكرايناعا شابۋىلداردى ءبىر اپتاعا توقتاتتى
استانا. قازاقپارات - رەسەي ۋكراينا استاناسى كيەۆ پەن وزگە قالالارىنا شابۋىلداردى ءبىر اپتاعا توقتاتادى. بۇل تۋرالى دونالد ترامپ مينيسترلەر كابينەتىنىڭ وتىرىسىندا مالىمدەدى.
اق ءۇي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ۆلاديمير پۋتين ونىڭ كۇن رايىنىڭ كۇرت سۋىتۋىنا بايلانىستى اتىستى دوعارۋ تۋرالى وتىنىشىنە كەلىسىم بەرگەن. ال ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ترامپتىڭ بۇل ارەكەتىن قولداپ، رەسەي تاراپىنان ۋادەنىڭ ورىندالۋىن كۇتەتىنىن جەتكىزگەن.
اتىستى ۋاقىتشا توقتاتۋ قاشاننان باستاپ كۇشىنە ەنەتىنى ناقتىلانعان جوق. سينوپتيكتەر الداعى كۇندەرى كيەۆتە اياز كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 26-27- گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى دەپ بولجاپ وتىر.
«بي- بي- سي» - ءدىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، ۋكراينا ءوز كەزەگىندە رەسەيگە قارسى سوققىلارىن توقتاتۋعا كەلىستى. كرەمل بۇعان قاتىستى، ازىرگە پىكىر بىلدىرگەن جوق.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتادا ا ق ش، رەسەي، ۋكراينا وكىلدەرى ابۋ دابيدە كەزدەسكەن ەدى. كەلىسسوزدەر 1- اقپان كۇنى جالعاسادى.
24.kz