ءىرى قورلار قازاقستاننىڭ باعالى قاعازدارىنا 800 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا قۇيدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋىنا اسەر ەتىپ جاتقان فاكتورلاردى اتادى.
- ۇلتتىق بانك تە، باسقا مەملەكەتتىك ورگاندار دا ۆاليۋتا باعامىن باسقارىپ وتىرعان جوق. ءبىزدىڭ باعام ۇسىنىس پەن سۇرانىس نەگىزىندە قالىپتاسادى. كەيىنگى اپتاداعى تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋى دوللارعا سۇرانىس ازايىپ، ۇسىنىس كوبەيگەنىمەن بايلانىستى. بۇل جەردە قوسىمشا قازان ايىندا بازالىق مولشەرلەمەنى كوتەرگەنىمىزدى دە ءبىر فاكتور رەتىندە ايتا كەتۋ كەرەك. بازالىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋ ارقىلى تەڭگە نومينالىنداعى ونىمدەردى تارتىمدىراق ەتە الدىق. بۇل ونىمدەر حالىقارالىق قاۋىمداستىق ءۇشىن تارتىمدىراق بولا ءتۇستى. قارجى مينيسترلىگىنىڭ وبليگاتسيالارىن 16 پايىزبەن ساتىپ الۋ قانداي، 17,5 پايىزبەن ساتىپ الۋ قانداي؟ سايكەسىنشە حالىقارالىق پورتفەلدىك ينۆەستيتسيالار وسى نارىققا ۇمتىلادى. ول ينۆەستيتسيالار دوللار كۇيىندە قۇيىلادى. قارجى مينيسترلىگىنىڭ وبليگاتسياسىن ساتىپ الۋ ءۇشىن تەڭگەمەن تولەۋ كەرەك. وسىلايشا تەڭگەگە سۇرانىس ارتىپ، دوللاردىڭ ۇسىنىسى ىشكى نارىقتا ارتتى. سونىڭ ەسەبىنەن دوللار باعامى تومەندەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
ۇلتتىق بانك باسشىسى باعالى قاعازدار نارىعىندا جاعىمدى تەندەنتسيا بايقالىپ وتىرعانىن ايتادى.
- بۇعان دەيىن Citigroup ،Goldman Sachs سياقتى ءىرى بەيرەزيدەنت ويىنشىلار قازاقستانىڭ باعالى قاعازدار نارىعىندا ادەتتەگىدەي 1 تريلليون تەڭگەنىڭ اكتيۆىن نەمەسە 2 ميلليارد دوللاردان استام اكتيۆتى باسقارىپ كەلسە، قازىر ول كورسەتكىش 2,8 ميلليارد دوللارعا جەتتى. سوندا ءىرى ينۆەستيتسيالىق قورلاردان قوسىمشا 800 ميلليون دوللارداي پورتفەلدىك ينۆەستيتسيا قۇيىلدى. ولار دا تەڭگە باعامىنىڭ تۇراقتانۋىنا اسەر ەتىپ جاتىر، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇگىن ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 3 جىلدىق بىرلەسكەن ءىس- قيمىل باعدارلاماسى تانىستىرىلدى.
بۇدان بۇرىن ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلدەگى ۆاليۋتا باعامى سۇرانىس پەن ۇسىنىس نەگىزىندە قالىپتاسا بەرەتىنىن ايتتى. ءبىراق قاجەت بولعان جاعدايدا رەتتەۋشى ورگان رەتىندە ۆاليۋتا باعامىنا ينتەرۆەنتسيا ارقىلى اسەر ەتۋگە دايىن ەكەندەرىن اتاپ ءوتتى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي