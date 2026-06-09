ءمىرجاقىپتىڭ قىزى توردە وتىرۋ كەرەك! - باۋىرجان مومىش ۇلى
گۇلنار ءمىرجاقىپ قىزى توقساننان اسىپ قايتىس بولدى. كىشكەنتاي كەزىندە ءاليحان مەن احمەتتىڭ تىزەسىندە وتىرعان اپامىز عوي. «اقاڭدىكى» دەپ اندەر ايتىپ وتىراتىن. ماعجاننىڭ بۇكىل ولەڭىن جاتقا بىلەدى.
سول كىسى «الاشتىڭ سونبەس جۇلدىزدارى» دەگەن كىتابىندا قاينى اعاسى باۋىرجان مومىش ۇلىنا قاتىستى 1964 -جىلى بولعان مىناداي اڭگىمە ايتادى.
باۋىرجان مومىش ۇلى سول كەزدە جازۋشىلار وداعىنان سىيلىق الىپتى. سونىڭ قۇرمەتىنە بانكەت وتكىزىپ، وسى شاراعا گۇلناردى شاقىرادى. ال بۇل كىسىنىڭ كۇيەۋى قايتىس بولعان. سوعان قاراماستان قارالى وتىرعان كەلىنىنە «كەل» دەپ بۇيرىق بەرەدى. بارمايىن دەسە، قاينى اعاسىنان قورقادى. ءسويتىپ ءجۇرىپ، كەشىگىپ جەتەدى. كەلسە، ءبارى وتىر ەكەن. باۋىرجان مومىش ۇلى قاسىنداعىلاردى «ۆستات!» (تۇرەگەل) دەپ تۇرعىزىپ جىبەرىپ، گۇلنار ءمىرجاقىپ قىزىن وڭ جاعىنا وتىرعىزىپتى. سول جەردە جۇرگەن ءانۋار ءالىمجانوۆ، ءادي ءشارىپوۆ سەكىلدى دوكەيلەردىڭ ءبىرى ۇندەمەگەن. سوندا باۋىرجان:
«مىنا كىسى كىم؟ بىلەسىڭدەر مە؟ «ويان، قازاق!» دەگەن ولەڭدى بىلمەگەندەي وتىرسىڭدار. سول ءمىرجاقىپتىڭ جالعىز قىزى. توردە سەندەر ەمەس، وسى وتىرۋ كەرەك»، - دەپتى. جالپى باۋىرجان مومىش ۇلى گۇلناردى قۇرمەتتەگەن.
ۇيىنە بارىپ، «اكەڭنىڭ ولەڭى» دەپ قايبىر جەردەن جازىپ العانىن اكەپ بەرىپ جۇرەتىن بولعان.
«ەڭسەڭدى كوتەر. حالىق جاۋىنىڭ قىزى ەمەسسىڭ. بۇكىل قازاققا ۇران بولعان ءمىرجاقىپتىڭ قىزىسىڭ. ەرتەڭ تاۋەلسىزدىك كەلگەندە، بۇلار باسىنا كوتەرەتىن ءمىرجاقىپتىڭ قىزى رەتىندە بەتىڭ جارىق بولۋى ءۇشىن اكەڭنىڭ شىعارمالارىن قازىردەن باستاپ جازىپ، جيناي بەر»، - دەيدى ەكەن.
گۇلنار اپامىز بۇل جايلى «اعا وسىنداي سوزدەر ايتتى» دەپ، كوز جاسىن توگىپ اڭگىمەلەپ بەرگەن ەدى.
ايگۇل ءىسماقوۆا، فيلولوگيا عىلىمىنىڭ دوكتورى، الاشتانۋشى، پروفەسسور.