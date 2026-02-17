ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋعا 10 ميلليارد دوللار جۇمساۋلى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ وتىن تاپشىلىعى ماسەلەسىن شەشۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- ەلدە ءۇش مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن جاڭعىرتۋ جانە وڭدەۋ قۋاتىن ارتتىرۋ اياسىندا 2032 -جىلعا قاراي تاپشىلىقتى تولىعىمەن جابۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سونىمەن قاتار، ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ ماسەلەسىن بەلسەندى تۇردە تالقىلاپ جاتىرمىز، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا زاۋىت شامامەن جىلىنا 10 ميلليون توننا مۇنايدى وڭدەيدى.
- ونىڭ ورنالاساتىن جەرى مەن تەحنيكالىق سيپاتتامالارى كەيىنىرەك جاريالانادى. باستاپقىدا ول زاۋىت شامامەن 10 ميلليون توننا مۇناي وڭدەيدى. الدىن الا قۇنى 10 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ وتىر. جاڭعىرتۋ جانە قۋاتتى ارتتىرۋ، سونداي-اق جاڭا زاۋىتتى سالۋ ارقىلى اۋە كولىگى وتىنى مەن ديزەل وتىنىنىڭ تاپشىلىعىن تولىعىمەن جابامىز. سونىمەن قاتار، باسقا ەلدەرگە ەكسپورتتاي الامىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ۇلىتاۋ وبلىسىندا سالىنۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلعان.