ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ناقتى سالىنادى - تۇتقىشبايەۆ
استانا. KAZINFORM - ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ناقتى سالىنادى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ ايتتى.
ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرى ودان: «ءتورتىنشى مۇناي زاۋىتىن سالۋ 10 جىلدان بەرى ايتىلىپ كەلەدى. ءار مينيستر كەلگەن سايىن سالامىز دەگەنىمەن ءالى سالىنعان جوق. بۇل جولى ناقتى سالىنا ما؟»، - دەپ سۇرادى
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن ۆيتسە-مينيستر زاۋىتتىڭ ناقتى سالىناتىنىن ايتتى.
- بىرىنشىدەن، بۇل مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى تەك مۇناي عانا ەمەس، مۇناي-حيميا وڭدەۋ زاۋىتى بولادى. زاۋىت مۇناي مەن حيميانى دامىتۋ تۇجىرىمدامامىزعا ەندى. ەكىنشىدەن، مەملەكەت باسشىسىنىڭ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ، ۇكىمەتتىڭ ناقتى تاپسىرماسى بار. سوندىقتان وسى جولى بۇل قۇرىلىس ستراتەگيالىق قۇجاتتارىمىزعا ەنگىزىلدى. قۇرىلىس قولعا الىنىپ، قازاقستاندا ءتورتىنشى زاۋىت بولادى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
وسىعان دەيىن ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ۇلىتاۋ وبلىسىندا سالىنۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازدىق.