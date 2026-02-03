ءۇندىستان رەسەي مۇنايىنان باس تارتتى - ترامپ
استانا. قازاقپارات - ءۇندىستان ەلى رەسەي مۇنايىنان باس تارتتى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت دونالد ترامپ Truth Social جەلىسىندە مالىمدەدى.
ايتۋىنشا، ۆاشينگتون مەن نيۋ-دەلي بىلتىر ساۋدا سالاسىندا قايشىلىقتاردى شەشىپ، كەلىسىمگە كەلگەن. ناتيجەسىندە ا ق ش ءۇندىستانعا بەكىتكەن 25 پايىزدىق باج سالىعىن 18 پايىزعا ءتۇسىردى.
اق ءۇي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءۇندىستان رەسەيدەن مۇناي ساتىپ الۋدى توقتاتىپ، ونىڭ ورنىنا ەنەرگيا رەسۋرستارىن ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلادان يمپورتتاۋعا كەلىسكەن. ونىڭ ويىنشا، بۇل قادام ۋكرايناداعى سوعىستى اياقتاۋعا ىقپال ەتەدى. جاڭا ساۋدا كەلىسىمى اياسىندا ءۇندى ەلى امەريكاندىق تاۋارلارعا قاتىستى بارلىق تاريفتىك جانە تاريفتىك ەمەس كەدەرگىلەردى الىپ تاستاماق.
سونداي-اق الداعى جىلدارى ا ق ش- تان 500 ميلليارد دوللاردان استام سوماعا ەنەرگيا، تەحنولوگيا، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى، كومىر جانە وزگە دە تاۋارلار ساتىپ الۋعا كەلىسكەن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، كەشە دونالد ترامپ ءۇندىستاننىڭ يراننان دا مۇناي الۋدى دوعاراتىنىن حابارلاعان ەدى.