19:44, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
ءۇندىستان ۆەنەسۋەلادان مۇناي ساتىپ الادى
استانا. قازاقپارات - ءۇندىستان ەندى قارا التىندى يراننان ەمەس، ۆەنەسۋەلادان ساتىپ الادى. بۇل تۋرالى دونالد ترامپ حابارلادى.
اق ءۇي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مامىلەنىڭ نەگىزگى شارتتارى كەلىسىلگەن. رەيتەر بۇل كەلىسىم سونداي-اق رەسەي مۇنايىنىڭ يمپورتىن الماستىرۋعا كومەكتەسەدى دەپ حابارلايدى.
نيۋ-دەلي ۆەنەسۋەلا مۇنايىن يمپورتتاۋدى بىلتىر توقتاتقان ەدى. بۇعان ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ %25- دىق باج سالىعىن ەنگىزۋى سەبەپ. وسى اپتادا ۆاشينگتون مەن كاراكاس ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي سەكتورىنا قاتىستى شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتتى. بۇل ەلدەگى شيكىزاتتى الەمدىك نارىققا بىرتىندەپ شىعارۋعا مۇمكىندىك بەردى.