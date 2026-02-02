ق ز
    19:44, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    ءۇندىستان ۆەنەسۋەلادان مۇناي ساتىپ الادى

    استانا. قازاقپارات - ءۇندىستان ەندى قارا التىندى يراننان ەمەس، ۆەنەسۋەلادان ساتىپ الادى. بۇل تۋرالى دونالد ترامپ حابارلادى.

    Венесуэла шикі мұнай экспортын қайта жандандырады
    Фото: vesselfinder.com

    اق ءۇي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مامىلەنىڭ نەگىزگى شارتتارى كەلىسىلگەن. رەيتەر بۇل كەلىسىم سونداي-اق رەسەي مۇنايىنىڭ يمپورتىن الماستىرۋعا كومەكتەسەدى دەپ حابارلايدى.

    نيۋ-دەلي ۆەنەسۋەلا مۇنايىن يمپورتتاۋدى بىلتىر توقتاتقان ەدى. بۇعان ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ %25- دىق باج سالىعىن ەنگىزۋى سەبەپ. وسى اپتادا ۆاشينگتون مەن كاراكاس ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي سەكتورىنا قاتىستى شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتتى. بۇل ەلدەگى شيكىزاتتى الەمدىك نارىققا بىرتىندەپ شىعارۋعا مۇمكىندىك بەردى. 

    Бақытжол Кәкеш
