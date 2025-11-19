ءداريا قۋاتجان «قازاق ارۋى 2025» سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى
استانا. قازاقپارات - بيىل 15- مارتە وتكىزىلىپ جاتقان «قازاق ارۋى» بايقاۋىنىڭ كەزەكتى جەڭىمپازى انىقتالدى. ءداريا قۋاتجان ەسىمدى تالدىقورعاندىق ارۋ سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ ءتاجىن كيدى. بۇل تۋرالى Life09 اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
بايان ماقسات قىزى پروديۋسەرلىك ەتەتىن سۇلۋلىق بايقاۋىنا بيىل 400-گە جۋىق ءوتىنىش تۇسكەن. ونىڭ جيىرماسى بايقاۋعا قاتىسۋعا مۇمكىندىك السا، 10-ى كورەرمەن داۋىسىمەن ۇزدىكتەر قاتارىنا كىردى. ال، تالدىقورعاندىق ءداريا قۋاتجان ءوزىنىڭ ناعىز «قازاق ارۋى 2025» ەكەنىن دالەلدەدى.
«مەنى قولداپ، ماعان داۋىس بەرگەندەرىڭىز ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرەمىن. سىزدەر ماعان كيگىزگەن تاجدەرىڭىزدى ابىرويمەن كوتەرىپ، وسى تاجگە لايىق بولۋعا تىرىسامىن دەپ ۋادە بەرەمىن. مەنىمەن ونەر كورسەتكەن بارلىق ارۋ - قازاق ارۋىنا لايىق. جاسا قازاق قىزدارى»، - دەدى ءداريا قۋاتجان.
بايقاۋ 3 كەزەڭنەن تۇردى.
تانىستىرۋ: ارۋلار وزدەرىنىڭ قاي ايماقتان كەلگەنىن، كىم ەكەندەرىن تانىستىردى.
ءوز ونەرى: قىزدار ساحنادا ءوز ونەرلەرىن كورسەتتى. بۇل سايىستا ءداريا قۋاتجان كورەرمەنگە ارنايى كيىم كوللەكتسياسىن تانىستىردى. «كوشپەندى دالا ۇرپاقتارى» ديزاين كيىم كوللەكتسياسى، بالالارعا زاماناۋي ەتنو ستيلدە ارنايى تىگىلگەن.
سۇراق- جاۋاپ ءبولىمى: قىزدارعا جاسىرىن جاشىككە جاسىرىلعان سيتۋاتسيالىق سۇراقتار قويىلدى.
جوبا پروديۋسەرى بايان الاگۋزوۆا، بۇل بايقاۋ جاي سايىس ەمەس، يدەولوگيا ەكەنىن ايتتى.
«ءدال قازىر ءداريا جەڭىمپاز اتاندى، ول بۇل كۇنگە جەتۋ ءۇشىن ۇزاق ۋاقىت ەڭبەكتەندى. بايقاۋ شىنايى وتكەنىنە كەزەكتى رەت كۋا بولدىق»، - دەدى بايان ماقسات قىزى.
ەكىنشى ورىن 13160 داۋىس جيناعان وسكەمەندىك ديانا قىرىمعا، ءۇشىنشى ورىن 11045 داۋىس جيناعان تۇركىستان قالاسىنىڭ وكىلى داريعا راحىمعا بۇيىرعان.
داۋىس بەرۋ شەشىمى بويىنشا ۇزدىك 10 قاتىسۋشى:
1) ءداريا قۋاتجان 26376
2) ديانا قىرىم 13160
3) داريعا راحىم 11045
4) دانيرا ايدىن قىزى 8288
5) التىناي بازىلجان 5017
6) اقشۋاق باۋىرجان قىزى 4462
7) ۇلدانا بوتابەك 3706
8) ايشا تاسقان 3551
9) ايكەرىم نۇرعاليەۆا 3109
10) قىزعالداق اۋەسحان قىزى 2311
ايتا كەتەيىك، بىلتىردان بەرى «قازاق ارۋى» بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازىن حالىق تاڭدايدى. ياعني جەڭىمپاز داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە انىقتالادى.
ءداريا قۋاتجان - جاس ديزاينەر ءارى كاسىپكەر. ول ارنايى «قازاق ارۋى» ۇلتتىق بايقاۋى ءۇشىن 20 كۇندە «كوشپەندى دالا ۇرپاقتارى» توپتاماسىن دايىنداعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، كيىمدەگى ءار دەتال بايتاق دالامىزدان، بابالارىمىزدىڭ قايسار مىنەزىنەن، جىگەرلى نامىسىنان شابىت الىپ جاسالعان.
«ۇيلەسىمدى ءتۇس، سىرمالى تىگىس، بۇيىمدار بارلىعى قازاق ۇنىمەن سويلەپ تۇرعانداي»، - دەيدى ول.