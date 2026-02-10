ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان قاراجات الۋ شەگىنىڭ تاسىلدەرىن قاتاڭداتۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مال شارۋاشىلىعىن سۋبسيديالاۋدىڭ كولەڭكەلى تۇستارى تولىق سەيىلمەگەنىن سىنادى.
- زەينەتاقى اكتيۆتەرى %12 ءوسىپ، 25,1 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ ينۆەستيتسيالىق كىرىسى 1,8 تريلليون تەڭگە بولدى. ۇزاق مەرزىمدى كىرىستىلىكتى ارتتىرۋ ءۇشىن اكسيالار مەن بالاما قۇرالداردىڭ جوعارى كىرىستى كلاستارىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سونىمەن قاتار زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ لايىقتى دەڭگەيى ءۇشىن الماستىرۋ كوەففيتسيەنتىن (قازىر الىپ جۇرگەن ەڭبەكاقى مەن كەيىن الاتىن زەينەتاقىنىڭ ءبىر-بىرىنە جاقىندىعىن - رەد) كوتەرۋ قاجەت. بۇل مەرزىمىنەن بۇرىن قاراجات الۋ شەگىنىڭ تاسىلدەرىن قاتاڭداتۋدى تالاپ ەتەدى، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىل ۇلتتىق قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق تابىستىلىعى رەكوردتىق مانگە جەتكەنىن ايتادى.
- ۇلتتىق قور، ودان قوماقتى ترانسفەرتتەر الىنعانىنا قاراماستان، وتكەن جىلى ۇلعايا ءتۇستى. اكتيۆتەردىڭ تەڭگەرىمدى اللوكاتسياسىنا (قاراجاتتى ءارتۇرلى اكتيۆ تۇرلەرىنە بەلگىلى ءبىر تەپە-تەڭدىكپەن ءبولۋ - رەد.) دەر كەزىندە كوشۋى 8,7 ميلليارد دوللار نەمەسە %15 رەكوردتىق تابىس اكەلدى. «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى اياسىندا ءبىر بالاعا شاققانداعى جيناق 370 دوللارعا جەتتى. بيىل اشىق ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىك باعدارلاماسىن ىسكە قوسامىز. 1 ميلليارد دوللارعا دەيىن جوعارى تەحنولوگيالىق جوبالارعا ينۆەستيتسيالاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. جيىندا ەلدىڭ 2025 -جىلعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋى قورىتىندىلانىپ، ۇكىمەتتىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەرى ايقىندالادى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي