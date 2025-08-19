ءبىر جىل قاماۋدا وتىر: ۇلتتىق ۇلان باس قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانداي كۇدىككە ءىلىندى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ۇلتتىق ۇلاننىڭ بۇرىنعى باس قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارىنا قاتىستى تەرگەۋ بارىسى جونىندە تۇسىنىكتەمە بەردى.
Kazinform اگەنتتىگى جولداعان رەسمي ساۋال جاۋابىندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى تومەندەگىنى حابارلاپ وتىر.
- ۇلتتىق ۇلاننىڭ بۇرىنعى باس قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارىنا قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 450 جانە 366-بابى بويىنشا تەرگەۋ شارالارى جالعاسىپ جاتىر، - دەپ مالىمدەدى كوميتەتتەن.
قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 366-بابى پارا الۋ فاكتىسى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كوزدەيدى. بولعان فاكتىنىڭ جاعدايىنا جانە پارا مولشەرىنە بايلانىستى جازا ءىرى ايىپپۇلدان باستاپ 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى، مۇلىكتى تاركىلەۋگە جانە بەلگىلى ءبىر لاۋازىمدى ءومىر بويى اتقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋدى كوزدەيدى.
سونداي-اق قىلمىستىق كودەكستىڭ 450-بابىندا بيلىكتى نەمەسە وكىلەتتىكتى قىزمەت مۇددەسىنە قايشى تەرىس پايدالانۋ سيپاتتالعان. ەڭ جوعارى جازا - مۇلىكتى تاركىلەي وتىرىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتى اتقارۋعا تىيىم سالۋمەن قاتار 20 جىلعا دەيىن نەمەسە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاراستىرىلادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2024 -جىلى قىركۇيەكتە ۇلتتىق ۇلان باس قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى ۇستالدى.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ۇلتتىق ۇلان باس قولباسشىسى ورىنباسارىنىڭ قۇقىققا قايشى ارەكەت جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعانىن راستايدى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇزىرەتتى ورگاندار ءى ءى م- مەن بىرلەسىپ، تەرگەۋ ارەكەتتەرىن جۇرگىزىپ جاتىر، - دەگەن حابار العان ەدىك.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ