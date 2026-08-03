ءبىر اپتادا 927 ميلليون دوللار: «ورمەكشى- ادام» فيلمى رەكورد ورناتتى
استانا. قازاقپارات - باستى ءرولدى توم حوللاند سومداعان «ورمەكشى-ادام: جاڭا كۇن» فيلمى الەمدىك پروكاتتا ءبىر اپتادا 927 ميلليون دوللار جيناپ كاسسالىق رەكورد ورناتتى.
سومانىڭ 355 ميلليون دوللارى ا ق ش پەن كاناداعا، ال 572 ميلليون دوللارى حالىقارالىق نارىققا، ونىڭ ىشىندە 121 ميلليون دوللارى قىتايعا تيەسىلى. اتالعان تۋىندى سولتۇستىك امەريكاداعى 2026 -جىلدىڭ ەڭ تابىستى پرەمەراسىنا اينالدى. ءتىزىمنىڭ باسىندا تەك «كەك الۋشىلار: فينال» (2019) فيلمى تۇر. بۇل فيلم جاڭا تۋىندىدان بارى- جوعى 2 ميلليون دوللارعا ارتىق بولىپ تۇر.
سونداي-اق «ورمەكشى- ادام: جاڭا كۇن» سولتۇستىك امەريكادا كوروناۆيرۋس پاندەمياسى باستالعالى بەرى تىركەلگەن ەڭ ۇزدىك باستاپقى ءتۇسىمدى كورسەتتى. فيلمنىڭ بۇل تابىسى، اسىرەسە، كورەرمەندەردىڭ سۋپەرقاھارماندار تۋرالى كينودان جالىعا باستاعانى جايلى ءسوز بولىپ جاتقان تۇستا ەرەكشە نازار اۋدارتادى. وعان قاراماستان، ورمەكشى- ادام Marvel الەمىندەگى سۇرانىسقا يە باستى كەيىپكەرلەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. كينوكريتيكتەر مەن كورەرمەندەر پيتەر پاركەردىڭ ىشكى كۇيزەلىسىن، جالعىزدىعىن جانە اينالاسىنداعى ادامدارمەن قايتادان جاقىنداسۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن باياندايتىن سۋ جاڭا وقيعانى جوعارى باعالادى.
پروكاتقا جاڭادان شىققان رەجيسەر كريستوفەر نولاننىڭ «وديسسەيا» فيلمى العاشقى دەمالىس كۇندەرى 656 ميلليون تەڭگە جيناعان ەدى.
24.kz