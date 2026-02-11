ءبىلىم سالاسىنداعى رەفورمانىڭ ولشەمى - ۇستازدىڭ ابىرويى مەن قۇقىقتىق قورعالۋى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ازاماتتاردى جەكە ماسەلەلەرى بويىنشا قابىلدادى. مينيستر وڭىرلەردەن كەلگەن ۇستازداردىڭ، سالا ارداگەرلەرى مەن IT سالاسى ماماندارىنىڭ ۇسىنىستارىن تىڭدادى.
بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مينيستر قابىلداۋىنداعى ەڭ ماڭىزدى تاقىرىپ جەرگىلىكتى جەرلەردەگى باسقارۋ ەتيكاسى مەن پەداگوگتەردىڭ ەڭبەك قۇقىعىنىڭ ساقتالۋى بولدى. كەيبىر وڭىرلەردەگى مەكتەپ باسشىلارى تاراپىنان بولعان اكىمشىلىك وزبىرلىق پەن زاڭسىز جۇمىستان شەتتەتۋ دەرەكتەرىنە قاتىستى مينيستر قاتاڭ ۇستانىم ءبىلدىردى.
- ۇستازدىڭ قادىرى قاشقان جەردە - ۇلتتىڭ بولاشاعى بۇلىڭعىر. ءبىز مەكتەپ ديرەكتورلارىن تەك مەنەدجەر ەمەس، ۇجىمنىڭ رۋحاني تەمىرقازىعى رەتىندە كورەمىز. پەداگوگتىڭ قۇقىعىن اياققا تاپتايتىن كەز كەلگەن بيۋروكراتيالىق كەدەرگى مەن جەرگىلىكتى جەردەگى قىسىمعا نەگىزدەلگەن باسقارۋ ادىستەرىنە مينيسترلىك تاراپىنان توسقاۋىل قويىلادى. ءاربىر زاڭسىز شەتتەتىلگەن مامان بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، ادىلەتتىلىك قالپىنا كەلتىرىلەدى. ءبىز ءۇشىن ءار ءمۇعالىمنىڭ تاعدىرى - مەملەكەتتىك ماڭىزى بار ماسەلە، - دەپ مالىمدەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
كەزدەسۋدە شىعىس قازاقستان وبلىسى، زايسان قالاسىنان كەلگەن ارداگەر ۇستازدىڭ باستاماسىمەن شاعىن شاھاردا زاماناۋي شىعارماشىلىق ورتالىق سالۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى. سالا ءمينيسترى ارداگەردىڭ بۇل ءوتىنىشىن ماقۇلدادى جانە ماسەلەنىڭ ءبىر كۇندە شەشىلمەيتىنىن، جوسپارلى پروتسەدۋرالاردىڭ بىرنەشە جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اشىلعان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋمەن قاتار، بالالاردىڭ قوسىمشا بىلىمىنە ينۆەستيتسيا سالۋ - باستى ستراتەگيالىق مىندەتكە اينالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار قوعامدىق كەلىسىم مەن تەڭ مۇمكىندىكتەردى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ينكليۋزيۆتى كوممۋنيكاتسيانى دامىتۋ باعىتىندا ۇسىنىس ايتا كەلگەن ۇستازدار دا بولدى. ولار مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارمەن جۇمىس ىستەيتىن پەداگوگتەرگە ارنالعان ارنايى كۋرستاردى ەنگىزۋدى، ەرەكشە بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ باعدارلاماسىن ەنگىزۋدى سۇرادى.
جۇلدىز دوسبەرگەن قىزى ەرەكشە بالا تاربيەلەپ وتىرعان ازاماتتارعا جۋىردا تانىستىرىلعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىنىڭ ءمانىن ءتۇسىندىردى. ۆەدومستۆوارالىق قۇجات اياسىندا ەلىمىزدە ينكليۋزيا باعىتىندا وسى سالا ماماندارىنىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ كوزدەلىپ وتىرعانىن ايتتى. بۇل جولى قابىلداۋدا بولعان بەلسەندى ازاماتتاردى مينيسترلىك جانىنداعى قوعامدىق كەڭەس قۇرامىنا تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
قابىلداۋعا كەلگەن IT- سەكتور وكىلدەرى ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنە جاساندى ينتەللەكت تەتىكتەرىن ەنگىزۋ ماسەلەسىن كوتەردى، ازىرلەمەلەرىن تانىستىرۋعا نيەت ءبىلدىردى. مينيستر يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردىڭ مۇعالىمنىڭ جۇكتەمەسىن ازايتۋعا جانە ءبىلىم ساپاسىن وبەكتيۆتى باعالاۋعا باعىتتالۋى ءتيىس ەكەنىن قاداپ ايتتى. بۇل باعىتتاعى ۇسىنىستار ءتيىستى قۇرىلىمدار تاراپىنان زەردەلەنەتىن بولادى.
وقۋلىقتار مەن ادىستەمەلىك قۇرالداردىڭ ساپاسىنا قاتىستى سىن ايتىپ، ءوز وقۋلىقتارىن، كومەكشى قۇرالدارىن رەسپۋبليكا اۋماعىندا تاراتۋدى سۇراي كەلگەن پەداگوگتەر دە بولدى.
كەزدەسۋدە جاۋاپتى قۇرىلىم باسشىلارىنا ناقتى تاپسىرمالار بەردى.
بۇعان دەيىن جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مينيسترلىككە قانداي كوماندامەن كەلگەنىن ايتقان بولاتىن.