18:10, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى ەسكەرتۋسىز تەكسەرىلەدى
استانا. قازاقپارات - بۇگىننەن باستاپ بالاباقشالار مەن مەكتەپتەر الدىن الا ەسكەرتۋسىز تەكسەرىلەدى. ەلدە باقىلاۋ ءتارتىبى وزگەردى.
سونىڭ ىشىندە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى، ءبىلىم بەرۋ جانە تاماق ساپاسىنا باسىمدىق بەرىلەدى. باقىلاۋ شارالارى جوعارى جانە تومەن ساناتقا بولىنەدى. العاشقىسى كەمىندە التى ايدا، ال كەيىنگىسى جىلىنا ءبىر رەت جۇرگىزىلەدى.
اتا-انالار حاباردار بولۋ ءۇشىن تەكسەرىلىپ جاتقان ۇيىمداردىڭ ءتىزىمى اشىق جاريالانادى. سونىمەن قاتار باستاپقىدا انىقتالعان كەمشىلىكتەر ءۇشىن مەكەمەگە ايىپپۇل سالىنبايدى. ياعني ولقىلىقتى جويۋعا مىندەتتەلەدى.