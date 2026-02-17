«ءبورى سىرعاق» ءالى دە جالعاسادى
استانا. قازاقپارات - استانادا ايازدىڭ بەتى قايتتى. 3 گرادۋستاي عانا سۋىق. دەگەنمەن ارقا وڭىرىندە جەل كوتەرىلدى. سىرما ءجۇرىپ تۇر. ءالسىن-ءالسىن قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى.
الداعى كۇندەرى بۇرقاسىن سوعادى. جەتىسۋدا، باتىستا ماڭعىستاۋ، اتىراۋ، اقتوبە وڭىرلەرىندە دە جەل كوتەرىلەدى. جالپى ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جەلدىڭ ەكىپنى 20-23 مەترگە دەيىن جەتەدى. قار جاۋسا، كەز كەلگەن ۋاقىتتا بورانعا ۇلاسۋى ىقتيمال. ءبورى سىرعاق ءالى دە ءۇش-ءتورت كۇنگە جالعاسادى.
الۋا ساحانوۆا، قىسقا مەرزىمدى اۋا رايى بولجامدارى باسقارماسىنىڭ جەتەكشى ينجەنەرى:
- اقپان ايىنىڭ 13- جۇلدىزى كۇنى ارقا توڭىرەگىنە ءبورى سىرعاق كىردى. اسپاننان سىرعىپ تۇسكەن قاردىڭ قۇرامىنىڭ ءبارى دىمقىلداۋ بولادى. بۇل قاپالاقتاپ، جاپالاقتاپ جاۋاتىن قار ەمەس. ءبىراق تابيعاتتىڭ جىل سايىنعى ءبورى سىرعاعى وسى سىرعاقپەن وتەدى دەگەندى بىلدىرمەيدى. ءبورى سىرعاقتىڭ ۋاقىتىندا مىندەتتى تۇردە تابيعاتتا وقىس وزگەرىستەر بولادى. بۇل ەندى بورىلەردىڭ وسى ۋاقىتتا جۇپتاسىپ، ۇرپاق ساباقتاستىعىنا بەلسەندى كىرىسەتىن كەزەڭى. ونى ءبىر كۇنگە بايلاپ قويۋعا، ناقتى ساعاتى مەن كۇنىن ايتۋعا بولمايدى. ءبىز ءبورى سىرعاقتى اقپاننىڭ 13 مەن 21 ارالىعى دەپ تانيمىز جانە ونىڭ ءتولىن ءساۋىردىڭ سوڭعى ونكۇندىگىنەن كۇتەمىز.
24.kz