عارىشتاعى قوقىس اۋە اپاتىنىڭ نەگىزگى سەبەبىنە اينالۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - عارىش قوقىسى اۋە اپاتتارىنىڭ نەگىزگى سەبەبىنىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن. ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگى وسىلاي دەپ، دابىل قاقتى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءارى كەتسە 3-4 جىلدا ۇشاقتاردىڭ مىڭنان ءبىرى عارىش قالدىقتارىمەن سوقتىعىسادى.
جەر وربيتاسىن قالىقتاپ جۇرگەن قوقىستاردان قالاي تازالايمىز؟ ءبىز تىرشىلىك ەتەتىن جەر شارىنىڭ اينالاسىندا 1 ميلليوننان اسا تەمىر قالدىق شىر اينالىپ ءجۇر. «بۇل ادامزات عارىشتى 70 جىل بويى يگەرۋدىڭ سالدارىنان پايدا بولعان»، دەيدى ساراپشىلار.
جەتى قات كوككە ۇشىرىلعان زىمىراندار مەن جەر سەرىكتەرىنىڭ كوپ بولىگى جانىپ كەتەدى. ءبىراق ەڭ ىرىلەرى ەشقايدا جوعالمايدى. ال عارىشتا قوقىس كوبەيگەن ۇستىنە كوبەيىپ كەلەدى. بۇل ازاماتتىق اۆياتسياعا ۇلكەن قاۋىپ، دەيدى ساراپشىلار.
بەندجامين ۆيرگيلي باستيدا، ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگىنىڭ ينجەنەرى:
- ۇشاق ءۇشىن كوزگە كورىنبەيتىن ۇساق بولشەكتىڭ ءوزى قاۋىپتى. ماسەلەن، اۋە كەمەسىنىڭ قوزعالتقىشى جانارتاۋ كۇلىنىڭ كەسىرىنەن دە ىستەن شىعۋى مۇمكىن. عارىش قوقىسىنا قاتىستى جاعداي وسىعان ۇقساس. ءبىراق مۇندا قاۋىپ الدەقايدا جوعارى. ەگەر 10- 12 شاقىرىم بيىكتىكتە ۇشىپ كەلە جاتقان ۇشاققا تەمىر-تەرسەك سوعىلسا، تەسىلىپ، سالوندا اۋا قىسىمى كۇرت تومەندەيدى.
الاڭداۋعا نەگىز بار. ويتكەنى 2022 -جىلى قىتايلىق زىمىراننىڭ 20 توننالىق سىنىعى يسپانياعا تۇسەدى. ءسويتىپ، ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگى جابىلىپ، جۇزدەگەن رەيس توقتايدى. ال وربيتادا قالىقتاپ جۇرگەن قالدىقتار قاي جەرگە قۇلايتىنىن ازىرگە بولجاۋ مۇمكىن ەمەس.
ارون بولەي، بريتانيالىق كولۋمبيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى:
- اۋەجايدىڭ ماڭىنداعى ايماقتاردا عارىشتان قوقىس قۇلاۋ قاۋپى 1 پايىزعا تەڭ. ال اۋە قاتىناسى قارقىندى دامىعان، ياعني سولتۇستىك ەۋروپا، ا ق ش- تىڭ سولتۇستىك-شىعىسى نەمەسە ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرىندەگى قالالاردا بۇل كورسەتكىش - 26 پايىز.
ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگىنىڭ عالىمدارى ارنايى جوبانى قولعا الدى. كەلەر جىلى جەتى قات كوككە بىرەگەي اپپارات ۇشىرادى. ەكى جۇزگە جۋىق داتچيكتىڭ نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن قۇرىلعى اتموسفەرادا تەمىر-تەرسەكتەردىڭ قالاي قوزعالىپ، ىدىرايتىنىن زەرتتەيدى. بۇل عارىش قوقىستارىنىڭ قاي جەرگە تۇسەتىنىن بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىراق، مۇنىڭ ءوزى جەتكىلىكسىز. زىمىراندار مەن جەر سەرىكتەرىن جەرگە قايتاراتىن تەحنولوگيا قاجەت. عارىشتى تابىس كوزىنە اينالدىرىپ وتىرعان كومپانيالار وسى ءادىستى ويلاپ تابۋعا قارجى سالۋى كەرەك، دەيدى ساراپشىلار.
