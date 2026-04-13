عارىش جاعدايىندا ۇرپاق دۇنيەگە كەلۋى مۇمكىن بە؟
استانا. قازاقپارات - الەمنىڭ كوپتەگەن عارىش اگەنتتىكتەرى اي مەن مارستا قونىس سالۋ جوبالارىمەن اينالىسىپ جاتىر. الايدا مۇنداي كولونيالاردىڭ ءومىر ءسۇرۋى ءۇشىن تەك ادامداردىڭ سوندا تۇرۋى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ۇرپاق دۇنيەگە كەلۋى جانە جانۋارلاردى كوبەيتۋ دە قاجەت بولادى.
ايداعى تارتىلىس كۇشى جەردەن شامامەن 6 ەسە از، مارستا - شامامەن 3 ەسە از، ال عارىشقا ۇشۋ كەزىندە، ول مۇلدە جوققا جاقىن. وسى فاكتورلار - ۇرىقتانۋ پروتسەسى مەن ەمبريوننىڭ دامۋىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن اۆستراليالىق عالىمدار ادام، تىشقان جانە شوشقا سپەرماتوزويدتارىن ايەل جىنىس جولدارىن ەلىكتەيتىن (ۇقسايتىن) ميكروكانال جۇيەسىنە ورنالاستىردى. بۇل قۇرىلعى ميكروگراۆيتاتسيا اسەرىن جاساۋ ءۇشىن ۇلگىنى اينالدىراتىن ارنايى قۇرىلعى - كلينوستاتقا قويىلدى.
عارىشقا ۇقساس جاعدايلاردا، ماقساتقا جەتكەن سپەرماتوزويدتار سانى شامامەن %50- عا ازايدى، سەبەبى تارتىلىس كۇشىنىڭ بولماۋى - ولاردىڭ قوزعالىس باعىتىن ساقتاۋعا كەدەرگى كەلتىردى. تىشقانداردا بۇل ۇرىقتانۋ تابىستىلىعىنىڭ %30- عا تومەندەۋىنە اكەلدى. دەگەنمەن، وسى قيىندىقتان وتكەن سپەرماتوزويدتار جوعارى ساپالى ەمبريونداردىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتتى.
ءبىراق ۇرىقتانۋدان كەيىن ءبىر تاۋلىك وتكەن سوڭ تىشقان ەمبريوندارىنىڭ دامۋى باياۋلاعانى بايقالدى، ءارى باستاپقى ماڭىزدى كەزەڭدەردە تۇزىلەتىن جاسۋشالار سانى قالىپتىدان از بولدى. بۇل جەردەن تىس جەردە ۇرىقتى كوتەرىپ، ءساتتى بوسانۋ مۇمكىندىگىنە كۇمان تۋدىرادى.
«زەرتتەۋدىڭ نەگىزگى قورىتىندىسى - عارىش جاعدايىندا كوبەيۋ پروتسەسى كوپشىلىك ويلاعاننان الدەقايدا قيىن بولادى، جانە قيىندىقتار تەك ءبىر كەزەڭدە ەمەس، بىرنەشە كەزەڭدە تۋىندايدى»، - دەيدى جوبا جەتەكشىسى نيكول ماكفەرسون.
قاسەن اۋباكىر