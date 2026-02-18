ءانشى ەربولات قۇدايبەرگەنوۆ ناركولوگيالىق مەكەمەگە ورنالاستىرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءانشى ەربولات قۇدايبەرگەنوۆ ناركولوگيالىق مەكەمەگە 15 تاۋلىككە ورنالاستىرىلدى. بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ونىڭ الماتىداعى ناركولوگيالىق ورتالىقتىڭ ماڭىندا جۇرگەنى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تاراعان ەدى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىرىنىڭ تۇرعىندارىنان كورشىسىنىڭ اگرەسسيۆتى مىنەز- قۇلىق تانىتىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزىپ جۇرگەنى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن.
- ۋچاسكەلىك پوليتسيا ينسپەكتورى وقيعا ورنىنا جەدەل تۇردە باردى. اقپارات راستالدى: ازاماتتىڭ جاعدايى قالىپتى ەمەس ەكەنى انىقتالىپ، اينالاسىنداعىلارعا اگرەسسيا تانىتىپ، تۇرعىنداردىڭ تىنىشتىعىنا قاۋىپ توندىرگەن، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەربولات قۇدايبەرگەنوۆ مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەن. ول دارىگەرلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 15 تاۋلىككە مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق مەكەمەگە ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ بىرنەشە بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى. اتاپ ايتقاندا، ازاماتتاردىڭ تىنىشتىعىن بۇزۋ، تىركەۋسىز تۇرۋ جانە قوعامدىق ورىنداردا ازاماتتارعا ءتيىسۋ فاكتىلەرى بويىنشا ءتيىستى شارالار قابىلداندى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل قۇدايبەرگەنوۆتىڭ قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا قاتىستى تىركەلگەن العاشقى وقيعاسى ەمەس. ول بۇعان دەيىن دە وسىنداي قۇقىق بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن Qarakesek لاقاپ اتىمەن تانىمال ءانشى سوتقا ماجبۇرلەپ جەتكىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مەيىرمان لەس