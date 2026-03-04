ءالي حامەنەيدىڭ ۇلى يراننىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسى بولىپ سايلاندى
استانا. قازاقپارات - يراندا ەلدىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسى بولىپ 56 جاستاعى مودجتابا حامەنەي سايلاندى. ول - يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەيدىڭ ۇلى. بۇل شەشىمدى كونستيتۋتسيالىق وكىلەتكە يە ساراپشىلار كەڭەسى قابىلدادى.
The New York Times باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا كەشە يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارعى كوشباسشىسىن تاعايىنداۋعا قاتىستى جيىن ءوتتى. مۇندا مودجتابا حامەنەيدىڭ ەسىمى نەگىزگى ۇمىتكەر رەتىندە اتالعان. ءدىن وكىلدەرى ونى بۇگىن رەسمي تۇردە مۇراگەر دەپ جاريالاۋدى ۇسىنعان. الايدا مۇنداي قادام مودجتابانى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ باستى نىسانىنا اينالدىرۋى مۇمكىن. سوندىقتان بۇل ماسەلەنى كەيىنگە قالدىرۋعا ءماجبۇر.
شەشىمدى جوعارعى كوسەمدى تاعايىنداۋعا وكىلەتتىگى بار 88 جوعارى لاۋازىمدى شييت ءدىني قىزمەتكەرلەرىنەن تۇراتىن ساراپشىلار كەڭەسى قابىلداعان. دەرەككوزدەر بۇل پروتسەسكە يسلام ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسى (IRGC) اسەر ەتكەنىن ايتادى.
ءالي حامەنەي قايتىس بولعاننان كەيىن، ەلدىڭ ۋاقىتشا باسقارۋىن ءۇش مۇشەدەن تۇراتىن كەڭەس باسقاردى. ونىڭ قۇرامىنا پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيان، سوت بيلىگىنىڭ باسشىسى گولام حوسسەين موحسەني- ەجەي جانە قامقورشىلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى اياتوللا اليرەزا ارافي كىردى.
يراننىڭ رۋحاني كوسەمى ءالي حامانەي 28- اقپاندا قۇراما شتاتتار مەن يزرايل اۋە سوققىسى كەزىندە قازا تاپتى.
***
مودجتابا حوسسەيني حامەنەي 1969 -جىلى 8-قىركۇيەكتە شييت مۇسىلماندارى ءۇشىن ەڭ قاسيەتتى قالالاردىڭ ءبىرى مەشحەدتە دۇنيەگە كەلگەن. ول ءالي حامەنەيدىڭ ەكىنشى بالاسى. ول تەولوگيانى وقىدى. 1999 -جىلى ول قۇمنىڭ ءدىني ورتالىعىندا وقىپ، ءدىني قىزمەتكەر بولىپ، سەميناريادا تەولوگيادان ساباق بەردى. 2004 -جىلى ول يران ءماجىلىسىنىڭ (پارلامەنتىنىڭ) سپيكەرى گولام-الي ادەلدىڭ قىزىنا ۇيلەندى.
ول يراننىڭ التىنشى پرەزيدەنتى ماحمۋد احمادينەجادتىڭ (2005- 2013) جاقتاۋشىسى بولدى، ونىڭ تۇسىندا ەل كەيبىر ليبەرالدى رەفورمالاردى كەيىنگە قالدىرىپ، يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنىڭ دامۋىن جەدەلدەتتى.
2005 جانە 2009 -جىلدارداعى سايلاۋلاردا ماحمۋد احمادينەجادتى قولدادى.
ساراپشىلار مودجتابا حامەنەيدى 2009 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا پرەزيدەنت سايلاۋىنىڭ ناتيجەلەرى جاريالانعاننان كەيىن باستالعان ۇكىمەتكە قارسى نارازىلىق اكسيالارىن باسۋدى ۇيىمداستىرۋداعى ماڭىزدى تۇلعا دەپ اتادى.
ب ا ق حابارلاۋىنشا، ول بۇرىن يراننىڭ ەڭ ءىرى بانكتەرىنىڭ ءبىرى - اياندەح بانكىنىڭ ايتارلىقتاي قارجىلىق اكتيۆتەرىن باسقارعان. بۇل اكتيۆتەرگە ەۋروپاداعى قوناق ءۇي بيزنەسى جانە ۇلى بريتانياداعى، گەرمانياداعى جانە ب ا ءا- دەگى قىمبات جىلجىمايتىن مۇلىك كىرگەن.
2019 -جىلدىڭ قاراشاسىندا يران ۋران ءوندىرىسىن ارتتىرىپ جاتقان كەزدە، ول ا ق ش- تىڭ سانكسيالار تىزىمىنە ەنگىزىلدى.
2022 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە كوپشىلىك الدىندا كورىنۋدى توقتاتقان ءالي حامەنەيدىڭ دەنساۋلىعى قىزۋ تالقىلاندى. جوعارعى كوسەمنىڭ مۇراگەرلەرىنىڭ قاتارىندا سول كەزدەگى پرەزيدەنت يبراھيم رايسي ( 2024 -جىلدىڭ مامىر ايىندا ۇشاق اپاتىنان قازا تاپقان ) جانە ونشا تانىمال ەمەس مودجتابا حامەنەي بولدى. باقىلاۋشىلار سوڭعىسىنىڭ تاڭداۋى يراننىڭ ساياسي جانە ءدىني باسشىلىعىندا قاقتىعىس تۋدىراتىنىن اتاپ ءوتتى (يران كونستيتۋتسياسى بويىنشا جوعارعى كوسەمنىڭ لاۋازىمى مۇراگەرلىك ەمەس). (https://24.kg)
24.kz