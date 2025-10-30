بيىل توعىز ايدا اقىلى جولداردان بيۋدجەتكە 62 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ەلىمىزدە 26 اقىلى جول ۋچاسكەسى بار، ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى - 4883 شاقىرىم.
- 2025 -جىلعى 9 ايدىڭ ىشىندە اقىلى جولداردان بيۋدجەتكە 62 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. ول قاراجات جولداردى كۇتىپ-ۇستاۋعا جانە جاڭا تەحنيكا الۋعا جۇمسالىپ جاتىر، - دەدى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشيەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ودان ءارى باسقارما ءتوراعاسى جول بويىنداعى قىزمەتكە توقتالدى.
- رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدار بويىندا 1500-عا جۋىق قىزمەت كورسەتۋ نىساندارى بار. ولاردىڭ %93- ى (1306 نىساندى) ۇلتتىق ستاندارت تالاپتارىنا سايكەس كەلەدى. بيىل 9 ايدىڭ ىشىندە 33 جاڭا جول بويىنداعى نىسان سالىنىپ (اجەتحانا، جانارماي قۇيۋ ستانسالارى، قوناق ۇيلەر، اسحانالار، كەمپينگتەر) قولدانىسقا بەرىلدى. سونىمەن قاتار جولاۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا 30 سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپتى ىسكە قوستىق. ولاردىڭ ىشىندە جىلى اجەتحانالار، شاعىن دۇكەن جانە كافەتەريلەر بار. قازىر ولاردىڭ سانى 155-كە جەتتى. الداعى جىلدارى ءمودۋلدى كەشەندەردىڭ سانىن ارتتىرىپ، جول بويىنداعى سالقىن اجەتحانالاردى كەزەڭ-كەزەڭمەن ازايتۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەيدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ۇلتتىق كومپانيا جول بويىنداعى نىساندارعا ارنايى «ديزاين كود» ازىرلەپ، ورتاق ستاندارتقا كەلتىرىپ جاتىر.
ايتا كەتسەك، ەلىمىزدە كەشەدەن باستاپ اقىلى جولداردا جىلدامدىقتى اسىرۋ فاكتىلەرىن تىركەۋ باستالدى.