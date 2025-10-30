ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:28, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    بيىل توعىز ايدا اقىلى جولداردان بيۋدجەتكە 62 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ەلىمىزدە 26 اقىلى جول ۋچاسكەسى بار، ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى - 4883 شاقىرىم.

    ақылы жол
    Фото: ҚазАвтоЖол

    - 2025 -جىلعى 9 ايدىڭ ىشىندە اقىلى جولداردان بيۋدجەتكە 62 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. ول قاراجات جولداردى كۇتىپ-ۇستاۋعا جانە جاڭا تەحنيكا الۋعا جۇمسالىپ جاتىر، - دەدى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشيەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    ودان ءارى باسقارما ءتوراعاسى جول بويىنداعى قىزمەتكە توقتالدى.

    - رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدار بويىندا 1500-عا جۋىق قىزمەت كورسەتۋ نىساندارى بار. ولاردىڭ %93- ى (1306 نىساندى) ۇلتتىق ستاندارت تالاپتارىنا سايكەس كەلەدى. بيىل 9 ايدىڭ ىشىندە 33 جاڭا جول بويىنداعى نىسان سالىنىپ (اجەتحانا، جانارماي قۇيۋ ستانسالارى، قوناق ۇيلەر، اسحانالار، كەمپينگتەر) قولدانىسقا بەرىلدى. سونىمەن قاتار جولاۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا 30 سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپتى ىسكە قوستىق. ولاردىڭ ىشىندە جىلى اجەتحانالار، شاعىن دۇكەن جانە كافەتەريلەر بار. قازىر ولاردىڭ سانى 155-كە جەتتى. الداعى جىلدارى ءمودۋلدى كەشەندەردىڭ سانىن ارتتىرىپ، جول بويىنداعى سالقىن اجەتحانالاردى كەزەڭ-كەزەڭمەن ازايتۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەيدى ول.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ۇلتتىق كومپانيا جول بويىنداعى نىساندارعا ارنايى «ديزاين كود» ازىرلەپ، ورتاق ستاندارتقا كەلتىرىپ جاتىر.

    ايتا كەتسەك، ەلىمىزدە كەشەدەن باستاپ اقىلى جولداردا جىلدامدىقتى اسىرۋ فاكتىلەرىن تىركەۋ باستالدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
