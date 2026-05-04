بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى تاعى ءبىر حالىقارالىق ۇيىمنان شىقتى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى وپەك جانە وپەك+ ۇيىمدارى قۇرامىنان شىققان سوڭ اراب مۇناي ەكسپورتتاۋشى ەلدەرى ۇيىمىنان (واپەك) دا شىقتى.
ب ا ءا ۇيىم قۇرامىنان رەسمي تۇردە 1- مامىردا شىقتى.
- ۇيىمنىڭ باس حاتشىلىعى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە مۇشەلىك كەزەڭىندە اتقارعان ءرولى جانە اراب مەملەكەتتەرىنىڭ مۇناي جانە ەنەرگەتيكا سالالارىنداعى بىرلەسكەن جۇمىسىن قولداۋعا قوسقان بەلسەندى ۇلەسى ءۇشىن العىس بىلدىرەدى، - دەلىنگەن واپەك حابارلاماسىندا.
واپەك - شتاب- پاتەرى كۋۆەيتتە ورنالاسقان مۇناي ەكسپورتتايتىن اراب ەلدەرىنىڭ ەنەرگەتيكالىق ساياساتىن ۇيلەستىرەتىن ۇكىمەتارالىق ۇيىم. ونىڭ مۇشەلەرى - ەكونوميكاسى كوبىنە مۇناي ەكسپورتىنان تۇسەتىن كىرىستەرگە تاۋەلدى ەلدەر. ب ا ءا- ءنىڭ شىعۋىنان كەيىن ونىڭ قۇرامىندا الجير، باحرەين، مىسىر، يراك، كۋۆەيت، ليۆيا، قاتار، ساۋد ارابياسى، سيريا جانە تۋنيس قالدى.
بۇل حابارلاندىرۋ ب ا ءا- ءنىڭ 28 -ساۋىردە وپەك- تەن جانە وپەك+ وندىرۋشىلەر توبىنان وتاندىق ءوندىرىستى ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرۋ ءۇشىن شىعاتىنىن مالىمدەۋىنەن كەيىن جاسالدى.