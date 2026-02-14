بيشىمبايەۆتىڭ اناسىن 1 ميلليون دوللارعا جۋىق سوماعا الداعان تۋىسى سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىندا اسا ءىرى مولشەردە الاياقتىق جاسادى دەپ ايىپتالعان ايەلگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالدى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، 2023 -جىلدىڭ سوڭىندا بەكزات كەمەلوۆا ۇلىنىڭ قىلمىستىق ىسىنە قاتىستى كۇيزەلىسكە تۇسكەن تۋىسى الميرا نۇرلىبەكوۆادان ءىرى كولەمدە قارجى العان. سوت انىقتاعانداي، ايىپتالۋشى ازاماتتىق نەكەدەگى ايەلىن ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن قاماۋدا وتىرعان قۋاندىق بيشىمبايەۆتى تۇتقىنداۋ مەن تاركىلەۋدەن ساقتايمىن دەپ اناسىنىڭ 990 مىڭ دوللار قارجىسىن يەمدەنگەن.
كەيىن ونى ءوز قالاۋىنشا جۇمساپ، جابىرلەنۋشىگە اسا ءىرى مولشەردە ماتەريالدىق زالال كەلتىرگەن.
پروكۋرور سوتتان كەمەلوۆانىڭ مۇلكىن تاركىلەي وتىرىپ، 6 جىل 8 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى. سوتتالۋشى ءوز كىناسىن مويىندامادى. جابىرلەنۋشى تاراپ بارىنشا قاتاڭ جازا تاعايىنداۋدى جانە كەلتىرىلگەن زالالدى تولىق كولەمدە ءوندىرۋدى تالاپ ەتتى.
- ق ر ق ك- ءنىڭ 190-بابى 4-بولىگى 2-تارماعىنىڭ سانكسياسى 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كوزدەيدى.
سوت جەڭىلدەتەتىن ءمان-جاي رەتىندە سوتتالۋشىنىڭ كامەلەتكە تولماعان بالاسى بارىن تانىدى. اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار انىقتالماعان.
سوت ۇكىمىمەن كەمەلوۆاعا مۇلكىن تاركىلەي وتىرىپ، 6 جىل 8 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. سونىمەن قاتار ق ر ق ك- ءنىڭ 74-بابى 1-بولىگىنە سايكەس، سوتتالۋشىنىڭ كامەلەتكە تولماعان بالاسىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى جازانى وتەۋ ءبىر جىل مەرزىمگە كەيىنگە قالدىرىلدى، - دەلىنگەن استانا سوتتارىنىڭ اقپاراتىندا.
جابىرلەنۋشىنىڭ ازاماتتىق تالابى تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىرىلدى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ اناسى تۋىسىمەن سوتتاسىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.
سوت بارىسىندا بيشىمبايەۆتىڭ اناسى 1 ميلليون دوللارعا جۋىق اقشانى قايدان العانىن ءتۇسىندىردى.