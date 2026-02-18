بەيبىتشىلىك كەڭەسى قانداي ۇيىم؟
استانا. قازاقپارات - ەرتەڭ ا ق ش- تىڭ ۆاشينگتون قالاسىندا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسى وتەدى. بۇعان دەيىن اق ءۇي باسشىسى كۇن تارتىبىندە گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە گۋمانيتارلىق كومەككە 5 ميلليارد دوللار ءبولۋ ماسەلەسى بارىن مالىمدەگەن ەدى.
ەندى بەيبىتشىلىك كەڭەسى قانداي ۇيىم؟ ول شىن مانىندە بەيبىتشىلىك ورناتۋعا قىزمەت ەتە مە؟ ماقساتى مەن مىندەتى نە؟
بيىل جىل باسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلۋىنا باستاماشى بولدى. ۇيىمنىڭ ءتوراعاسى - اق ءۇي باسشىسىنىڭ ءوزى. زاڭدى باسقارۋدى قالپىنا كەلتىرۋ جانە قاقتىعىس ايماقتارىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋدى ماقسات تۇتىپ وتىرعان حالىقارالىق قۇرىلىم العاشقى باسىمدىقتى گازا سەكتورىنا بەرىپ وتىر. جوباعا سايكەس، قاراجات قاتىسۋشى ەلدەردىڭ جارنالارى ەسەبىنەن كەزەڭ- كەزەڭمەن بولىنەدى. اق ءۇي ەرتەڭ جيىنعا قاتىسۋشىلار تەك گازا سەكتورىنداعى ءبىتىمنىڭ ورىندالۋىن تالقىلايدى دەپ مالىمدەدى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- مەنىڭ ماقساتىم - تەك حالىققا كومەكتەسۋ. تاياۋدا قاقتىعىس ايماقتارى بىرتىندەپ قالپىنا كەلە باستايدى. بۇعان دەيىن بۋش، وباما جانە بايدەننىڭ تاياۋ شىعىس ءۇشىن بولگەن قارجىلارى مەن قازىرگى شىعىنداردى سالىستىرۋعا كەلمەيدى. ءبىراق ءبىز ءتۇبى تابىسقا جەتۋدى كوزدەيمىز. بەيبىتشىلىك كەڭەسى كەز كەلگەن سالادا جاھاندىق دەڭگەيدە ارەكەت ەتەتىن، ىقپالدى ءارى الەۋەتى مىقتى قۇرىلىمعا اينالا الادى.
ترامپ ازىرگە قاي مەملەكەت ناقتى قانداي مىندەتتەمە العانىن جاريالامادى. بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا بارلىعى جيىرمادان استام ەلدىڭ باسشىسى شاقىرىلعان. الايدا باتىس ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار مەملەكەتى، ونىڭ ىشىندە گەرمانيا، فرانسيا جانە ۇلى بريتانيا، قۇرىلىمنىڭ جارعىسى مەن باسقارۋ جۇيەسىنە قاتىستى قۇقىقتىق ماسەلەلەرمەن بايلانىستى قاتىسۋدان باس تارتتى. ال يتاليا، رۋمىنيا جانە كيپر باقىلاۋشى رەتىندە قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ەۋروپالىق وداق بولسا كەڭەسكە كىرۋگە اسىقپاعانمەن ۆاشينگتونداعى وتىرىسقا جەرورتا تەڭىزى بويىنشا ەۋروكوميسسار دۋبراۆكا شۋيتستى جىبەرەدى.
گييوم مەرسە، ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:
- جەرورتا تەڭىزى ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسار دۋبراۆكا شۋيتس بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى جيىنىنا قاتىسادى. ءبىراق ەۋروكوميسسيا كەڭەسكە مۇشە بولىپ كىرمەيدى. ءبىز بۇل وتىرىسقا گازاداعى اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى ۇزاق مەرزىمدى مىندەتتەمەلەرىمىز اياسىندا عانا قاتىسامىز. سونداي-اق سوعىستان كەيىنگى ايماقتى قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان جۇمىستارعا قولداۋ ءبىلدىرۋ ءۇشىن كەلىپ وتىرمىز.
گازا سەكتورىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋ وڭاي شارۋا ەمەس. ەكى جىلعا سوزىلعان ۇرىستار سالدارىنان ينفراقۇرىلىمنىڭ 80 پايىزدان استامى قيراپ قالعان. ب ۇ ۇ ەسەبىنشە، بۇل باعىتتاعى جۇمىستارعا 70 ميلليارد دوللار قاجەت. كەڭەس مۇشەلەرى گازا سەكتورىن گۋمانيتارلىق قولداۋ جانە قايتا قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن قوماقتى قاراجات بولۋگە مىندەتتەمە العان. سونىمەن قاتار قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرى مەن جەرگىلىكتى پوليتسيا قۇرامىنا مىڭداعان قىزمەتكەر تارتۋ ماسەلەسى دە كۇن تارتىبىنە ەنگەن.
اق ءۇي باسشىسى مۇنىڭ نەگىزگى شارتى حاماس ۇيىمىنىڭ تولىق ءارى جەدەل قارۋسىزدانۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويۋ ءراسىمى قاڭتار ايىندا، شۆەيتساريانىڭ داۆوس قالاسىندا ءوتتى. قۇجاتتى قابىلداۋعا 18 ەلدىڭ باسشىلارى مەن رەسمي وكىلدەرى قاتىستى.
