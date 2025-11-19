«قازقوناق» ەسكەرتكىشىنە ۇلتتىق يگىلىك مارتەبەسى بەرىلە مە
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ پاۆلودار وبلىسىنداعى «قاز قايتۋى» تابيعات ەسكەرتكىشىنە ۇلتتىق يگىلىك مارتەبەسىن بەرۋ تۋرالى ساۋالىنا جاۋاپ بەردى.
- «قازقوناق» مەملەكەتتىك تابيعات ەسكەرتكىشى ۇكىمەتتىڭ 2017 -جىلدىڭ 26 -قىركۇيەگىندەگى № 593 قاۋلىسىمەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن جانە 2006 -جىلدىڭ 28 -قىركۇيەگىندەگى № 932 ۇكىمەت قاۋلىسىمەن مەملەكەتتىك تابيعي-قورىق قورى نىساندارىنىڭ تىزىلىمىنە قوسىلعان. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار تۋرالى» زاڭىنا سايكەس، تابيعات ەسكەرتكىشى اۋماعىندا ونىڭ ساقتالۋى مەن قالپىنا كەلتىرىلۋىنە باعىتتالعان ءىس- شارالار جۇرگىزىلەدى. بۇگىندە ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى نىساننىڭ جاعالاۋ سىزىعىن نىعايتۋ جانە كۇتىپ-ۇستاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن عىلىمي ۇيىمداردىڭ ەسەپتەۋلەرىنە نەگىزدەلگەن بيۋدجەت ءوتىنىمىن قالىپتاستىرىپ جاتىر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، 2026 -جىلعا ارنالعان مەملەكەتتىك بيۋدجەت قالىپتاستىرىلىپ قويعان. سوندىقتان ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى 2027 -جىلعا ارنالعان بيۋدجەت ءوتىنىمىن دايىنداۋ بارىسىندا ەسكەرتكىشتى ساقتاۋ جوباسىن ازىرلەۋگە قاراجات ءبولۋدى كوزدەپ وتىر. وسى جوبانىڭ نەگىزىندە كەيىنىرەك ءتيىستى ءىس- شارالار قاراستىرىلادى.
- «قازقوناق» تابيعات ەسكەرتكىشىنە «عىلىمي تابيعي نىسان - ۇلتتىق يگىلىك» مارتەبەسىن بەرۋ ماسەلەسى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا قارالادى. ءتيىستى تاپسىرمالاردى بەردىم. ونىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى قوسىمشا اقپارات ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان تارابىنان جىبەرىلەدى. بۇل ماسەلە ۇكىمەت پەن پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمدىگى باقىلاۋىندا تۇر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، جەر قويناۋىن پايدالانۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى تەك مەملەكەتتىڭ مەنشىگىندە بولادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي