ءۇي جانۋارلارىن يەلەرىمەن بىرگە جەرلەۋگە رۇقسات ەتىلدى

استانا. KAZINFORM - برازيليادا حالىق ەڭ كوپ قونىستاعان سان-پاۋلۋ شتاتىنىڭ ۇكىمەتى ءۇي جانۋارلارىن يەلەرىمەن بىرگە قابىرلەردە جانە وتباسىلىق ۋچاسكەلەردە جەرلەۋگە رۇقسات بەرەتىن جاڭا زاڭ قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
زاڭ تازالىق نورمالارىنىڭ ساقتالۋىن تالاپ ەتەدى، ولاردىڭ ەرەجەلەرىن جەرگىلىكتى جەرلەۋ قىزمەتتەرى انىقتايدى.
زاڭ «ادامدار مەن ولاردىڭ اسىراندى جانۋارلارى اراسىنداعى ەموتسيونالدىق بايلانىستى» مويىندايدى، دەپ جازدى BBC.
جاڭا زاڭ بەيرەسمي تۇردە سان-پاۋلۋدا يەسى قابىرىنىڭ باسىندا 10 جىلعا جۋىق ءومىر سۇرگەن ءيتتىڭ قۇرمەتىنە «قابىرشى بوب» بەيرەسمي اتاۋىنا يە بولدى. بوب كوۆەيرو (پورتۋگال تىلىندە «قابىرشى» دەگەندى بىلدىرەدى) لاقاپ اتىمەن اتالعان بوب مارقۇمنىڭ تۋىستارى ءيتتى قابىر باسىنان الىپ كەتۋگە تالاي ارەكەتتەنگەنىنە قاراماستان ول يەسى جەرلەنگەن جەرگە ورالا بەردى.
زيرات قىزمەتكەرلەرى اقىرى بوبقا ۇيشىك سالىپ بەردى، ال ول 2021 -جىلى كولىك قاعىپ كەتكەننەن كەيىن يەسىمەن بىرگە جەرلەندى.
Pet Brasil ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، برازيليا ءۇي جانۋارلارىنىڭ سانى بويىنشا الەمدە ءۇشىنشى ورىندا، ەلدە 160 ميلليون ءۇي جانۋارى بار.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا