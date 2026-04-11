بەلارۋس عالىمدارى قاتەرلى ىسىكتى ەمدەۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مينسكىدە وتكەن حالىقارالىق كونفەرەنسيادا تانىستىرىلعان CAR- T تەراپيا تاجىريبەسى مەديتسينا ماماندارى ءۇشىن ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى بەلتا.
رەسەي دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مولەكۋلالىق مەديتسينا بويىنشا عىلىمي- ادىستەمەلىك ورتالىعى زەرتحاناسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ۆلاديمير نازاروۆ بۇل باعىتتاعى تاجىريبە ارىپتەستەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
- ونكوگەنەتيكا جانە مولەكۋلالىق- گەنەتيكالىق زەرتتەۋلەردى ونكولوگيادا قولدانۋ - وتە وزەكتى باعىت. كونفەرەنسيادا بەلارۋس جانە رەسەي ماماندارىنىڭ باياندامالارى ۇسىنىلدى. تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋلاردى دياگنوستيكالاۋدا جانە CAR- T تەراپياسىنىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ەنگىزۋدە ايتارلىقتاي جەتىستىكتەر بار، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قاتتى ىسىكتەردى ەمدەۋدە CAR- T تەراپياسىن قولدانۋ تاجىريبەسى اسىرەسە قىزىعۋشىلىق تۋدىرادى. بۇل باعىتتاعى ازىرلەمەلەر سانكت- پەتەربۋرگ مەملەكەتتىك مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى ءۇشىن دە ماڭىزدى.
- كونفەرەنسيادا ۇسىنىلعان CAR- T تەراپيا ارقىلى قاتتى ىسىكتەردى ەمدەۋ تاجىريبەسى ءبىزدىڭ ەل ءۇشىن وتە وزەكتى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆلاديمير نازاروۆ.
ول سونداياق عىلىمي مەكتەپتەر اراسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ت م د ەلدەرىندەگى پاتسيەنتتەردىڭ ساپالى مەديتسينالىق كومەك الۋىنا ىقپال ەتەتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل كونفەرەنسيانى بەلارۋس رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنا قاراستى رەسپۋبليكالىق كلينيكالىق مەديتسينالىق ورتالىق ۇيىمداستىرعان. جيىن مولەكۋلالىق- گەنەتيكالىق تەحنولوگيالاردى پراكتيكالىق مەديتسيناعا ەنگىزۋ جانە اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان زاماناۋي تاسىلدەردى تالقىلاۋعا ارنالدى.
