    بەلارۋس عالىمدارى قاتەرلى ىسىكتى ەمدەۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - مينسكىدە وتكەن حالىقارالىق كونفەرەنسيادا تانىستىرىلعان CAR- T تەراپيا تاجىريبەسى مەديتسينا ماماندارى ءۇشىن ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى بەلتا.

    رەسەي دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مولەكۋلالىق مەديتسينا بويىنشا عىلىمي- ادىستەمەلىك ورتالىعى زەرتحاناسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ۆلاديمير نازاروۆ بۇل باعىتتاعى تاجىريبە ارىپتەستەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.

    - ونكوگەنەتيكا جانە مولەكۋلالىق- گەنەتيكالىق زەرتتەۋلەردى ونكولوگيادا قولدانۋ - وتە وزەكتى باعىت. كونفەرەنسيادا بەلارۋس جانە رەسەي ماماندارىنىڭ باياندامالارى ۇسىنىلدى. تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋلاردى دياگنوستيكالاۋدا جانە CAR- T تەراپياسىنىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ەنگىزۋدە ايتارلىقتاي جەتىستىكتەر بار، - دەدى ول.

    ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قاتتى ىسىكتەردى ەمدەۋدە CAR- T تەراپياسىن قولدانۋ تاجىريبەسى اسىرەسە قىزىعۋشىلىق تۋدىرادى. بۇل باعىتتاعى ازىرلەمەلەر سانكت- پەتەربۋرگ مەملەكەتتىك مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى ءۇشىن دە ماڭىزدى.

    - كونفەرەنسيادا ۇسىنىلعان CAR- T تەراپيا ارقىلى قاتتى ىسىكتەردى ەمدەۋ تاجىريبەسى ءبىزدىڭ ەل ءۇشىن وتە وزەكتى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆلاديمير نازاروۆ.

    ول سونداياق عىلىمي مەكتەپتەر اراسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ت م د ەلدەرىندەگى پاتسيەنتتەردىڭ ساپالى مەديتسينالىق كومەك الۋىنا ىقپال ەتەتىنىن جەتكىزدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇل كونفەرەنسيانى بەلارۋس رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنا قاراستى رەسپۋبليكالىق كلينيكالىق مەديتسينالىق ورتالىق ۇيىمداستىرعان. جيىن مولەكۋلالىق- گەنەتيكالىق تەحنولوگيالاردى پراكتيكالىق مەديتسيناعا ەنگىزۋ جانە اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان زاماناۋي تاسىلدەردى تالقىلاۋعا ارنالدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ونكولوگ مامان قاتەرلى ىسىكتىڭ الدىن الۋ جولدارىن اتادى.

    Бақытжол Кәкеш
