ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:36, 14 - اقپان 2026 | GMT +5

    باۋىرجان ءابجانوۆ ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن باۋىرجان ءابجانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باستىعى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Baurzhan Abzhanov named as new head of Kazakh National Defense University
    Photo credit: Gov.kz

    تاعايىنداۋ قورعانىس سالاسىنداعى كادرلىق وزگەرىستەر اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن باۋىرجان سادىق ۇلى ءابجانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باستىعى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    باۋىرجان ءابجانوۆ 1968 -جىلى 10- ساۋىردە اقمولا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    1990 -جىلدان باستاپ قازاقستاننىڭ ىشكى اسكەرلەرى مەن ۇلتتىق ۇلان ساپىندا قىزمەت اتقاردى، ۆزۆود كومانديرىنەن باستاپ باسشىلىق لاۋازىمدارعا دەيىن كوتەرىلدى. «شىعىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعىن جانە پەتروپاۆلداعى ۇلتتىق ۇلان اكادەمياسىن باسقاردى.

    بۇل تاعايىنداۋعا دەيىن ول ق ر ۇلتتىق ۇلانى باس قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىن اتقاردى.

    گەنەرال-مايور اتاعىن يەلەنگەن.

    بيلىك جانە ساياسات
