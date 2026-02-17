باستاپقى نارىقتاعى باسپانا باعاسى قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - بيىلعى قاڭتاردا باسپانا باعاسى قىمباتتاپ، نارىقتاعى ساۋدا باسەڭدەدى.
Halyk Finance ساراپشىلارىنىڭ مالىمەتىنشە، باستاپقى نارىقتاعى باعا ءبىر جىلدا 17 پايىزعا وسكەن. وڭىرلەر بولىنىسىندە ەڭ جوعارى ءوسىم 23,6 پايىزبەن الماتى قالاسىندا بايقالدى. كەيىن پاۆلودار، اقتوبە جانە استانا قالالارى تۇر. مۇندا پروتسەنت 18-دەن اسادى. ال شىمكەنتتەگى تۇرعىن ۇيلەر باعاسى 15,1 پايىزعا ارتقان. تەك پەتروپاۆلدا باسپانا قۇنى وزگەرىسسىز قالىپتى.
الماتى %23,6
پاۆلودار %18,5
اقتوبە %18,4
استانا %18,1
شىمكەنت %15,1
باسپانا نارىعىندا بەلسەندىلىك تومەندەدى
باسپانا نارىعىنداعى بەلسەندىلىك تە تومەندەدى. ساراپشىلار زەرتتەۋلەرىنە سۇيەنسەك، وتكەن ايدا 27,7 مىڭ مامىلە جاسالىپتى. بۇل بىلتىرعى قاڭتار ايىمەن سالىستارعاندا 10,3 پايىزعا از. مامىلەلەردىڭ 78,3 پايىزى - كوپقاباتتى ۇيدەگى پاتەرلەرگە تيەسىلى. ءبىر بولەملى پاتەرگە قاتىستى 8200 كەلىسىم، ال ەكى بولمەلى پاتەرلەر بويىنشا 8100 مامىلە جاسالعان.
24.kz