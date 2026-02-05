باس پروكۋراتۋرانىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى قىزمەتىنىڭ باستىعى اۋىستى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ بۇيرىعىمەن اعا ادىلەت كەڭەسشىسى نۇرداۋلەت سۇيىندىكوۆ باس پروكۋراتۋرانىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى قىزمەتىنىڭ باستىعى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
نۇرداۋلەت مىقتىبەك ۇلى سۇيىندىكوۆ ەڭبەك جولىن وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى ارىس اۋدانى پروكۋرورىنىڭ اعا كومەكشىسى رەتىندە باستاعان.
ءار جىلدارى باس پروكۋراتۋرانىڭ ءبولىم باستىعى، باس پروكۋروردىڭ اسا ماڭىزدى تاپسىرمالار جونىندەگى اعا كومەكشىسى، دەپارتامەنت باستىعىنىڭ ورىنباسارى - باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى، استانا قالاسى سارىارقا اۋدانىنىڭ پروكۋرورى، اقتوبە وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، ستارتەگيالىق دامۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، حالىقارالىق- قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىق قىزمەتىنىڭ باستىعى بولدى.
كەيىنگى ەكى جىل اكتيۆتەردى قايتارۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىندا قىزمەت ىستەدى.
قىزمەتتەگى جوعارى جەتىستىكتەرى ءۇشىن باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى Ⅱ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن ناگرادتالعان.
بۇعان دەيىن ەرلان وتەگەنوۆ باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.