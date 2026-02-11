ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:10, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    باس پروكۋراتۋرا قوجامجاروۆقا قاتىستى تەرگەۋ بويىنشا تۇسىنىك بەردى

    استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ ەكس-سەناتور قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى تەرگەپ-تەكسەرۋ جايىندا پىكىر ايتتى.

    Бас прокурордың орынбасары
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    - قوجامجاروۆقا قاتىستى ءىس قوزعالدى، قازىر تەرگەلۋ ساتىسىندا. وسى ءىس-شارالار اياقتالعاننان كەيىن، قانداي شەشىم قابىلداناتىنى بەلگىلى بولادى. وعان قاتىستى ستاتۋسى بەلگىلەنگەن جوق،- دەدى ع. قويگەلديەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ەسكە سالساق، 2025 -جىلى قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا ەكونوميكالىق قىلمىسقا جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس اگەنتتىگىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالعانى جاريالاندى.

    ول لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى جانە ءارتۇرلى كەزەڭدەردە قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشانى زاڭداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.

    ال بىلتىر قازان ايىندا ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ ەكس-سەناتور قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جايىندا پىكىر ايتتى.

    زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
