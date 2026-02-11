باس پروكۋراتۋرا قوجامجاروۆقا قاتىستى تەرگەۋ بويىنشا تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ ەكس-سەناتور قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى تەرگەپ-تەكسەرۋ جايىندا پىكىر ايتتى.
- قوجامجاروۆقا قاتىستى ءىس قوزعالدى، قازىر تەرگەلۋ ساتىسىندا. وسى ءىس-شارالار اياقتالعاننان كەيىن، قانداي شەشىم قابىلداناتىنى بەلگىلى بولادى. وعان قاتىستى ستاتۋسى بەلگىلەنگەن جوق،- دەدى ع. قويگەلديەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالساق، 2025 -جىلى قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا ەكونوميكالىق قىلمىسقا جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس اگەنتتىگىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالعانى جاريالاندى.
ول لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى جانە ءارتۇرلى كەزەڭدەردە قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشانى زاڭداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
ال بىلتىر قازان ايىندا ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ ەكس-سەناتور قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جايىندا پىكىر ايتتى.