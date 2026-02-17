بانكتەردىڭ يپوتەكا بەرۋ جۇيەسى وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - ناۋرىزدان باستاپ جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكانى تەك وتباسى بانكىنەن ەمەس، جەكە مەنشىك بانكتەردەن دە راسىمدەۋگە بولادى. تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتاۋ جۇيەسىنە قاتىستى زاڭعا وسىنداي وزگەرىستەر ەندى.
ياعني ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر باسپاناعا ارنالعان دەپوزيت اشىپ، سونىڭ نەگىزىندە يپوتەكا بەرۋ قىزمەتىن كورسەتە الادى. مۇنداي جاڭاشىلدىقتىڭ نارىققا اسەرى قانداي؟ حالىق ءۇشىن ءتيىمدى مە؟
جەكە قارجى ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتى كەڭەيدى. زاڭعا وزگەرىستەر ەنگەنىمەن، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرگە قويىلاتىن قوسىمشا تالاپتار ازىرگە ناقتى جاريالانعان جوق. ءبىراق ءبىر نارسەنى نىق ايتۋعا بولادى. ماسەلەن، وتباسى بانكىندەگى جيناققا بانك پايىزى مەن جىل سايىنعى مەملەكەتتىك سىياقى تولەنەدى. ال ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرگە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتاۋ جۇيەسىمەن جۇمىس ىستەۋ تەتىگى بەرىلگەنىمەن، مۇنداي سىياقى قاراستىرىلماعان.
ولجاس رامازانوۆ، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:
- تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتارى تۋرالى زاڭىنىڭ 10 بابىنا سايكەس، مەملەكەتتىك سىيلىق اقى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكى مارتەبەسى جوق ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرگە قولدانىلمايدى. ءبىرىڭعاي مىندەتتى تالاپتار اتاپ ايتقاندا، جيناقتاۋدىڭ ەڭ تومەنگى مەرزىمى مەن سوماسى نەمەسە دەپوزيتتەر مەن قارىزدار بويىنشا تىركەلگەن مولشەرلەمەلەر بەلگىلەنبەيدى. وسىلايشا، بانكتەر شارتتاردى وزدەرى ايقىندايدى.
بانكتەردىڭ شارتتارى ءبىر- بىرىنەن وزگەشە بولۋى مۇمكىن. ءبىراق ولار اشىق ءارى تۇسىنىكتى تۇردە جاريالانۋى ءتيىس. ازىرگە كوممەرتسيالىق قارجى ۇيىمدارى ناقتى بولجام جاساۋدان تارتىنىپ، ساق وتىر. ءبىزدىڭ ساۋالىمىزعا جاۋاپ بەرگەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ ءبىرى نارىقتىڭ اشىق ەكەنىن، الايدا پايىزدىق مولشەرلەمە سەكىلدى تەتىكتەردىڭ ءالى دە جاسالىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
ەكىنشى دەڭگەيلى بانك:
- بۇگىندە بانك تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسىنە قاتىسۋ جۇمىستارىن پىسىقتاپ جاتىر. قازىر ءتيىستى ونىمدەردى ىسكە قوسۋ، ولاردىڭ شارتتارى مەن جۇمىس ىستەۋ مەحانيزمىنە قاتىستى شەشىمدەر ازىرلەنۋدە. ىشكى پروتسەدۋرالار اياقتالىپ، قاجەتتى تۇجىرىمداما بەكىتىلگەن سوڭ، بانك تاراپىنان تولىق اقپاراتتى جاريالايمىز.
باسپانا ازاماتتار ءۇشىن الەۋمەتتىك قاۋىپسىزدىك جانە ەكونوميكالىق ەركىندىك، - دەيدى ساراپشىلار.
سوندىقتان «تۇرعىن ءۇي جيناق بانكى» تەتىگىنىڭ كەڭەيۋى - تۇرعىندار ءۇشىن ءوزىنىڭ قالتاسىنا قاراي تاڭداۋ مۇمكىندىگىن بەرىپ وتىر. ال قارجى ۇيىمدارى اراسىندا نارىقتاعى باسەكەلەستىكتى ارتتىرادى.
باۋىرجان ىسقاق، ەكونوميست:
- وتباسى بانكتىڭ باسەكەلەستىك ورتاعا شىعۋى بۇل الەۋمەتتىك جوبادان كوممەرتسيالىق، ياعني نارىقتىق جوباعا ءوتۋى دەپ ەسەپتەۋگە بولادى. ونىڭ مۋلتيپليكاتيۆتىك پايداسى وتە جوعارى. ءبىرىنشى كەزەكتە بانكتەردىڭ نەسيەلىك پورتفەلىن ءارتاراپتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ەكىنشىدەن، ازاماتتاردىڭ تاڭداۋ قۇقىعىنا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇشىنشىدەن، ازاماتتاردىڭ ءۇي ساتىپ الۋعا دەگەن قابىلەتىنىڭ ارتۋى بۇل قۇرىلىس كومپانيالاردىڭ جاندانۋىنا، ول ءوز كەزەگىندە قانشاما ازاماتتىڭ سول سالادا ەڭبەك بەلسەندىلىگىن كوبەيتۋگە، ول اينالىپ كەلگەندە قۇرىلىس ماتەريالىن شىعاراتىن كاسىپورىنداردىڭ جاندانۋىنا جانە سوڭعىسى سالىقتىق بازانى قالىپتاستىرۋعا. سوندا ءبىر عانا جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ارقىلى مەملەكەت ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتيدى، سالىقتىق بازانى، باسەكەلەستىك نارىقتى، ازاماتتاردىڭ تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشۋگە جول اشادى.
بۇگىنگە دەيىن وتباسى بانكى سالانى جالعىز قالىپتاستىرعان ەدى. ول حالىقتىڭ باسپانالى بولۋىنا سەپتىگىن تيگىزگەنى دە داۋسىز. ءبىراق باسەكە جوق جەردە دامۋ قارقىنى تەجەلەدى. سوندىقتان جەكە بانكتەردىڭ يپوتەكاعا قوسىلۋى - نارىققا جاڭا دەم بەرەرى ءسوزسىز.
