ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى سيريا پرەزيدەنتىنە قارسى سانكسيالاردى الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى بەيسەنبى كۇنى سيريانىڭ قازىرگى پرەزيدەنتى احماد اش-شاراا مەن ىشكى ىستەر ءمينيسترى اناس حاتتابتى دايش پەن ءال-قايدا (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىمدار - رەد. ) ۇيىمدارىنا قارسى سانكسيالار تىزىمىنەن الىپ تاستاۋ تۋرالى قارار قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ب ۇ ۇ مالىمەتى بويىنشا، بۇعان قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ 15 مۇشەسىنىڭ 14- ءى قولداپ داۋىس بەردى. قىتاي قالىس قالدى.
قارار ماتىنىندە «سيريا اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگىن، تاۋەلسىزدىگىن، اۋماقتىق تۇتاستىعىن جانە ۇلتتىق بىرلىگىن تولىق قۇرمەتتەۋگە دەگەن مىندەتتەمەلەرىن» قايتا راستايتىنى ايتىلعان.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى سونىمەن قاتار «سيريا اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى قالپىنا كەلۋىنە، تۇراقتىلىعىنا جانە ەكونوميكالىق دامۋىنا ىقپال ەتۋ نيەتىن» مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار، قۇجاتقا سايكەس، مۇنداي كۇش-جىگەر دايش جانە ءال-قايدا (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىمدار - رەد.) ۇيىمدارىنا قارسى سانكسيالار رەجيمىنىڭ تۇتاستىعى مەن تيىمدىلىگىنە اسەر ەتپەۋى كەرەك.
قارار تەرروريزمگە قارسى تۇرۋدىڭ، ادام قۇقىقتارىن قورعاۋدىڭ، گۋمانيتارلىق كومەككە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ جانە سيريا باسقاراتىن ساياسي پروتسەستى ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن قايتالايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا سيريا پرەزيدەنتى باشار اساد بيلىكتەن كەتتى.
ال 2025 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا احماد اش-شاراا رەسمي تۇردە سيريانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى بولىپ جاريالاندى.
ءبىز بۇعان دەيىن سيريا پرەزيدەنتىنىڭ 1967 -جىلدان بەرى العاش رەت ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا قاتىسقانىن حابارلاعان ەدىك.