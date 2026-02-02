20:31, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
ب ۇ ۇ- نى اۋىر قارجى داعدارىسى كۇتىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن قارجى داعدىرىسى كۇتىپ تۇر. بۇل تۋرالى حالىقارالىق قۇرىلىمنىڭ باس حاتشىسى ءوزى مالىمدەدى.
انتونيۋ گۋتەرريشتىڭ ايتۋىنشا، بۇعان ا ق ش- تىڭ ۇستانىمى سەبەپ. امەريكا بىتىمگەرلىك ميسسياعا قارجى اۋدارۋدى توقتاتقان. قازىر ۇيىمعا بورىشى 2 ميلليارد دوللاردان اسادى.
جالپى ا ق ش بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى بيۋدجەتىنىڭ 22 پايىزىن جاۋىپ تۇرعان ەدى. ودان باسقا تاعى 48 ەل بىلتىرعى جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جارنانى تولىق كولەمدە تولەمەگەن. قاۋىمداستىق وكىلدەرى جاعداي وڭالماسا، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قارجىسى شىلدە ايىنا قاراي تاۋسىلادى دەپ ەسكەرتىپ الەك.