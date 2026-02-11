21:58, 11 - اقپان 2026 | GMT +5
ب ۇ ۇ باسشىلىعىنا ۇمىتكەرلەر بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - ب ۇ ۇ باسشىلىعىنا ۇمىتكەرلەر بەلگىلى بولدى. ۇيىم كەڭسەسىنىڭ وكىلى لا نەيستىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، بۇل ورىنعا ءۇش ادام باق سىنايدى.
ولار - بانگلادەشتىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تۋحيد حۇسسەين، كيپر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ تۇراقتى حاتشىسى اندرەاس كاكۋريس جانە پالەستينانىڭ ب ۇ ۇ- داعى تۇراقتى باقىلاۋشىسى رياد مانسۇر.
ازىرگە پالەستينالىق ديپلومات قانا قاۋىمداستىقتىڭ دامۋ جوسپارىن ۇسىندى. ب ۇ ۇ- نىڭ ءتارتىبى بويىنشا باس اسسامبلەيا ءتوراعاسى بولىپ ۇيىمعا تولىق مۇشە ەلدىڭ وكىلى سايلاناتىن. الايدا 2024 -جىلى باس حاتشى انتونيۋ گۋتەرريش بۇعان وزگەرتۋ ەنگىزدى. بۇدان بىلاي باقىلاۋشى مارتەبەسى بار وكىلدەر دە بۇل قىزمەتكە تالاسۋعا مۇمكىندىگى بار. ب ۇ ۇ جاڭا باسشىسىن سايلاۋ بيىل 2 -ماۋسىمعا بەلگىلەنىپ وتىر.