ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:58, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    ب ۇ ۇ باسشىلىعىنا ۇمىتكەرلەر بەلگىلى بولدى

    استانا. قازاقپارات - ب ۇ ۇ باسشىلىعىنا ۇمىتكەرلەر بەلگىلى بولدى. ۇيىم كەڭسەسىنىڭ وكىلى لا نەيستىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، بۇل ورىنعا ءۇش ادام باق سىنايدى.

    БҰҰ
    Фото: Unfoundation.org

     ولار - بانگلادەشتىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تۋحيد حۇسسەين، كيپر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ تۇراقتى حاتشىسى اندرەاس كاكۋريس جانە پالەستينانىڭ ب ۇ ۇ- داعى تۇراقتى باقىلاۋشىسى رياد مانسۇر.

    ازىرگە پالەستينالىق ديپلومات قانا قاۋىمداستىقتىڭ دامۋ جوسپارىن ۇسىندى. ب ۇ ۇ- نىڭ ءتارتىبى بويىنشا باس اسسامبلەيا ءتوراعاسى بولىپ ۇيىمعا تولىق مۇشە ەلدىڭ وكىلى سايلاناتىن. الايدا 2024 -جىلى باس حاتشى انتونيۋ گۋتەرريش بۇعان وزگەرتۋ ەنگىزدى. بۇدان بىلاي باقىلاۋشى مارتەبەسى بار وكىلدەر دە بۇل قىزمەتكە تالاسۋعا مۇمكىندىگى بار. ب ۇ ۇ جاڭا باسشىسىن سايلاۋ بيىل 2 -ماۋسىمعا بەلگىلەنىپ وتىر.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار