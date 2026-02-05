ازەربايجان پرەزيدەنتى مەن ارمەنيا پرەمەرى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ابۋ-دابي قالاسىندا حالىقارالىق شەيح زايد اتىنداعى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىن تابىس ەتۋ سالتاناتى ءوتتى. شاراعا ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ پەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان قاتىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سالتاناتتى جيىندا سويلەگەن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ۇزاققا سوزىلعان ازەربايجان-ارمەنيا قاقتىعىسىنان كەيىن تاراپتار بەيبىت كەزەڭگە وتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز وتىز جىلدان استام ۋاقىت سوعىس جاعدايىندا بولدىق. بۇگىنگى تاڭدا التى ايدان بەرى بەيبىت ءومىر ءسۇرىپ، ىنتىماقتاستىق نەگىزىندە قارىم-قاتىناس قۇرۋدى ۇيرەنىپ كەلەمىز. ۇزاق جىلدار بويى قارسىلاسۋدان كەيىن حالىقتارىمىزدىڭ بولاشاعى مەن ءال-اۋقاتىنا كوڭىل ءبولۋ مۇمكىندىگى پايدا بولۋى ەرەكشە سەزىم، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ال ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان سىيلىقتىڭ بەيبىت پروتسەستى مويىنداۋ رەتىندەگى ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- سىيلىق كوشباسشىلارعا بەرىلگەنىمەن، ول شىن مانىندە ءبىزدىڭ حالىقتارىمىزعا تيەسىلى. ارميان جانە ازەربايجان قوعامدارىنىڭ بەيبىت بولاشاقتى قابىلداۋعا دايىن بولۋى وسى پروتسەستى شىندىققا اينالدىرادى. بۇل ماراپات ءاربىر ارميان مەن ءاربىر ازەربايجان ازاماتقا تيەسىلى، - دەدى ول.
سالتاناتتا «زايەد ادامزاتتىق باۋىرلاستىق سىيلىعىنىڭ» لاۋرەاتى، ايەلدەردىڭ قۇقىقتارى سالاسىنداعى زەرتتەۋشى زاركا يافتالي جانە پالەستينا ۇيىمى «تااۆون» وكىلى نابيل گاددۋمي دە ءسوز سويلەدى.
سول كۇنى ابۋ-دابيدە يلحام اليەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز وتكىزدى. تاراپتار ۆاشينگتونداعى بەيبىت سامميتتە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنداعى ىلگەرىلەۋدى قۇپتاپ، ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى قالىپتاستىرۋ پروتسەسىن جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندەرىن راستادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى ساۋدانىڭ باستالعانى، ازەربايجاننان ارمەنياعا مۇناي ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋدىڭ جالعاسۋى، سونداي-اق ءۇشىنشى ەلدەردەن ازەربايجان اۋماعى ارقىلى استىق پەن باسقا دا تاۋارلاردى ترانزيتتەۋ تۋرالى ءسوز بولدى. تاراپتار وڭىردە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ ءۇشىن بايلانىستاردى ساقتاۋعا ۋاعدالاستى.
ەسكە سالساق، يلحام اليەۆ داۆوس قالاسىنداعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا باكۋ مەن ەريەۆان كوپجىلدىق قاقتىعىس بەتىن جاۋىپ، تۇراقتى بەيبىتشىلىك ورناتۋ جونىندە تاريحي شەشىم قابىلداعانىن ايتقان بولاتىن.