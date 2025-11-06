ازاماتتار ەندى وتىنىمدەرىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن «سون» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى باقىلاي الادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ ۇدەرىسى اياسىندا «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى «سون» موبيلدى قوسىمشاسىنا جاڭا مۇمكىندىك قوستى. ەندى ازاماتتار مەملەكەتتىك قىزمەتكە بەرگەن وتىنىمدەرىنىڭ مارتەبەسىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە كورە الادى.
ءوتىنىم مارتەبەسىن كورۋ ءۇشىن قولدانۋشى قوسىمشاداعى «ح ق ك و قىزمەتتەرى» نەمەسە «ارنايى ح ق ك و قىزمەتتەرى» ءبولىمىن تاڭداپ، ءوتىنىم ءنومىرىن ەنگىزۋى كەرەك. بۇل جاڭاشىلدىق قىزمەت كورسەتۋ پروتسەسىن بارىنشا اشىق ەتىپ، ازاماتتارعا ءوتىنىمنىڭ قاي ساتىدا تۇرعانىن جانە ناتيجەنى قاشان الۋعا بولاتىنىن ناقتى بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ەڭ باستىسى - ەندى ءوتىنىم مارتەبەسىن ءبىلۋ ءۇشىن ح ق ك و- عا بارۋدىڭ قاجەتى جوق.
جاڭا فۋنكسيا ازاماتتاردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە دەگەن سەنىمدى ارتتىرادى. ءار قولدانۋشى ءوز ءوتىنىمىنىڭ قارالۋ كەزەڭىن كورىپ، كەز كەلگەن وزگەرىس تۋرالى جەدەل حاباردار بولا الادى.
- ءوتىنىم مارتەبەسىن باقىلاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ - مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى جاڭعىرتۋدىڭ ماڭىزدى قادامى. بۇل شەشىم اشىقتىقتى ارتتىرىپ، حالىققا قىزمەت كورسەتۋدىڭ قولايلىلىعىن كۇشەيتەدى. مۇنداي سيفرلىق باستامالار پرەزيدەنت جولداۋىندا ايتىلعان سيفرلىق ترانسفورماتسيا مىندەتتەرىمەن ۇندەسىپ، مەملەكەتتىك قىزمەت ساپاسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى، - دەدى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ارمان كەنجەعالييەۆ.
قوسىمشادا سونىمەن بىرگە ەلەكتروندى قولحاتتاردى ساقتاۋ جانە كورۋ مۇمكىندىگى ىسكە قوسىلعان. بۇل قولحات - ءوتىنىمنىڭ قابىلدانعانىن نەمەسە قىزمەتتىڭ كورسەتىلگەنىن راستايتىن رەسمي قۇجات. ول اۆتوماتتى تۇردە «تاپسىرىس تاريحى» بولىمىندە ساقتالادى.
مەملەكەتتىك كورپوراتسيا الداعى ۋاقىتتا دا ازاماتتارعا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى ونلاين فورماتتا جىلدام ءارى ىڭعايلى تۇردە ۇسىنۋعا باعىتتالعان جاڭا سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋدى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا «سون» موبيلدى قوسىمشاسىن پايدالانۋشىلار سانى 670 مىڭعا جۋىقتادى.
«سون» موبيلدى قوسىمشاسىندا «كولىك تاريحى» قىزمەتى ىسكە قوسىلدى.