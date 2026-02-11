ايگىلى گولليۆۋدتا ەندى كينو تۇسىرىلمەۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - كينەماتوگرافيانىڭ وتانى، اڭىزعا اينالعان گولليۆۋد اۋدانىنان كەتىپ جاتقاندار كوپ. New York Post باسىلىمى وسىلاي دەپ دابىل قاقتى.
بۇعان بيلىك وكىلدەرىمەن بىرگە ايماق تۇرعىندارى دا الاڭداپ وتىر. ءتىپتى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ نارىقتى قورعاۋ تۋرالى مالىمدەمەسى دە كومەكتەسپەدى. الەمگە اتى ءماشھۇر گولليۆۋدتىڭ سوڭعى جىلدارى ءونىم كورسەتكىشتەرى تومەندەگەن.
2023 -جىلعى بۇل جەردەگى جالپى ءتۇسىرىلىم كۇنى 25 مىڭعا جۋىقتاسا، بىلتىر نەبارى 23 مىڭنان ارەڭ اسقان. بۇل پاندەميادان كەيىنگى تاريحتاعى ەڭ تومەنگى ەكىنشى كورسەتكىش. بۇعان سۇرانىستىڭ تومەندەۋى ەمەس، وسى يندۋستيانىڭ كورشى شتاتتار مەن ەلدەرگە كوشە باستاۋى سەبەپ. وندا سالىق كاليفورنياعا قاراعاندا اناعۇرلىم از. ونىڭ ۇستىنە تابيعي اپاتتار مەن سسەناريستەردىڭ نارازىلىق شەرۋلەرى كەرى اسەر ەتكەن.
جاكلين كاتلەر، تەلەۆيزيا سىنشىلارى قاۋىمداستىعىنىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى، جۋرناليست:
- كاليفورنيادان كينو سالاسىنىڭ بىرتىندەپ كەتە باستاۋى جىلدار بويى قوردالانعان ماسەلەدەن. شەشىمى تابىلماعان سوڭ كۇردەلەنىپ، قيىنداپ كەتتى. ال نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسي شتاتتارى كەرىسىنشە يندۋستريا ماماندارىن وزدەرىنە تارتىپ، باسەكەدەن ۇتىپ وتىر.
كاليفورنيا ارەكەت ەتەم دەگەنشە كەش بولۋى مۇمكىن. باسەكەلەس شتاتتار ءتۇرلى سالىقتىق جەڭىلدىكتەر ۇسىنىپ، ونى باسقا كومپانيالارعا ساتۋعا دا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىنىڭ ارقاسىندا ستۋديالار ناقتى قارجى ۇنەمدەي الادى.
