اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن نەسيە العاش رەت 1 تريلليون تەڭگەدەن استى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا بيىل اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن نەسيە كولەمى ەل تاريحىندا العاش رەت 1 تريلليون تەڭگەدەن اسقانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- اگروونەركاسىپ كەشەنىن قارجىلاندىرۋ تاسىلدەرىن جەتىلدىرۋ كەرەك. بيىل اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن نەسيە كولەمى ەل تاريحىندا العاش رەت 1 تريلليون تەڭگەدەن استى. بۇل - وسىدان 5 جىل بۇرىنعى جاعدايمەن سالىستىرعاندا 10 ەسە ارتىق كورسەتكىش. نەسيە قولجەتىمدى بولۋى ءۇشىن بانكتەرگە قۇزىرلى مەكەمە تاراپىنان كەپىلدىك بەرۋ ءتاسىلى ەنگىزىلدى. بيىل «دامۋ» قورى 1300 نەسيەگە كەپىلدىك بەردى. ءسويتىپ نەسيە الۋعا مۇلكى جەتكىلىكسىز كوپتەگەن شارۋانىڭ، اسىرەسە، شاعىن جانە ورتا دەڭگەيدەگى فەرمەرلەردىڭ ماسەلەسى وڭ شەشىمىن تاپتى. ەلىمىزدە وندىرىلەتىن تەحنيكا جەڭىلدەتىلگەن ليزينگپەن بەرىلە باستادى. بۇل ابدەن ەسكىرگەن تەحنيكانى جاڭارتۋعا ارنالعان وتە ءتيىمدى شەشىم بولدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ءتورت جىل بۇرىن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكالارىنىڭ 90 پايىزى توزىپ تۇرعانىن ايتتى.
- بۇل كورسەتكىش بيىل 70 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. وسى باعىتتاعى جۇمىستى بيزنەس وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ، ءارى قاراي جالعاستىرۋ قاجەت. قازىر شارۋالار الىپ جاتقان تەحنيكانىڭ 90 پايىزى قازاقستاندا شىعارىلعان. ەلىمىزدەگى 10 زاۋىتتا وسىنداي 19 ءتۇرلى تەحنيكا قۇراستىرىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا الەمگە تانىمال برەندتەر بار. جاقىندا امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جۇمىس ساپارىم كەزىندە John Deere كومپانياسىمەن بىرگە قۇنى 2,5 ميلليارد دوللار بولاتىن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. سوعان سايكەس الداعى بەس جىلدا ەلىمىزدە 3 مىڭعا جۋىق زاماناۋي تەحنيكا شىعارىلادى، - دەدى ول.
اۋىل شارۋاشىلىعىن جوعارى تەحنولوگياعا نەگىزدەلگەن وزىق سالا رەتىندە دامىتۋ - ماڭىزدى مىندەت.
- تەرەڭ وڭدەلگەن ءونىم شىعارۋعا باسىمدىق بەرۋ قاجەت. ەلىمىزدەگى اگروونەركاسىپ كەشەنى كوبىنە شيكىزات شىعارۋمەن شەكتەلىپ وتىر. مۇنى اشىق ايتقان ءجون. اۋىل شارۋاشىلىعىن جوعارى تەحنولوگياعا نەگىزدەلگەن وزىق سالا رەتىندە دامىتۋ - ماڭىزدى مىندەت. 2023 -جىلى اگروونەركاسىپتەگى وڭدەلگەن ءونىمنىڭ ۇلەسى نەبارى 35 پايىز ەدى. ال بيىل 50 پايىز بولدى. كەلەسى جىلى 70 پايىزعا تولىق جەتۋى كەرەك. قازىر بۇل سالاعا شەتەل ينۆەستورلارىن تارتۋ جۇمىسىن تەزدەتۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ءتيىستى جوبالار از ەمەس ەكەنىن، ولاردىڭ بىرنەشەۋىمەن جيىن الدىندا تانىسقانىن، ءبىراق ءبىر جەردە توقتاپ قالۋعا بولمايتىنىن ايتتى.
- اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ باستى باعىتتارى بويىنشا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ قاجەت. اسا ماڭىزدى مىندەتتىڭ ءبىرى - جەكە ينۆەستيتسيا تارتۋ جۇمىسى. اسىرەسە، وزىق تەحنولوگياسى بار شەتەل ينۆەستورلارىن ەلگە اكەلىپ، ولارعا قولايلى جاعداي جاساۋ قاجەت. جولداۋدا «ينۆەستيتسياعا تاپسىرىس» ءوندىرىستىڭ سۇرانىسىنا ساي بولۋى كەرەك دەپ ايتتىم. ۇكىمەت اگروونەركاسىپ كەشەنىنە قاتىستى 200-دەن استام ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ ءتىزىمىن جاسادى. جالپى قۇنى شامامەن 4 تريلليون تەڭگە (ءۇش جىلدا) بولاتىن بۇل جوبالار 12 باعىت بويىنشا جاسالعان. ەندى وسى جوبالارعا بارلىق دەڭگەيدە قولداۋ كورسەتىلۋى كەرەك، ياعني ورتالىق تا، ايماقتار دا وسى جۇمىسقا بەلسەندى تۇردە قاتىسۋى كەرەك. جوبالاردىڭ قاشان جانە قالاي جۇزەگە اسىرىلاتىنىن مۇقيات ويلاستىرعان ءجون. اكىمدىكتەر جانە مينيسترلىكتەر جەدەل ءارى ۇيلەسىمدى جۇمىس ىستەۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.