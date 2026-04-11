    10:29, 11 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ايدى يگەرۋ ادامزاتقا تەرەڭ عارىشتى زەرتتەۋگە جول اشادى

    استانا. KAZINFORM - ايدا ءومىر ءسۇرۋ جاعدايىن قالىپتاستىرۋ ادامزاتقا الىس عارىشتى كەڭ اۋقىمدا زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى تاسس.

    بۇل تۋرالى رەسەيدىڭ كۋرچاتوۆ ينستيتۋتى پرەزيدەنتى ميحايل كوۆالچۋك مالىمدەدى.

    - ەگەر ءسىز ايدى يگەرىپ، وندا ءومىر ءسۇرۋدى ۇيرەنسەڭىز، بۇل الىس عارىشقا ۇشۋعا جول اشادى. وسىدان كەيىن ادامزات ءۇشىن عالام كەڭىستىگى قولجەتىمدى بولا باستايدى، - دەدى ول.

    ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، ايداعى تارتىلىس كۇشى جەرمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا تومەن، بۇل عارىشقا ۇشۋدى جەڭىلدەتەدى.

    - اي - ءبىر جاعىنان «ارالىق الاڭ» ىسپەتتى. ول جەردەن ۇشۋ جەردەن كوتەرىلگەنگە قاراعاندا الدەقايدا وڭاي، - دەپ ءتۇسىندىردى ميحايل كوۆالچۋك.

    ونىڭ پىكىرىنشە، ايدى يگەرۋ - ادامزاتتىڭ عارىشتاعى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەتىن ستراتەگيالىق قادام.

    ايتا كەتەيىك، NASA Orion عارىش كەمەسىن ايعا ۇشىردى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
