پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋدىڭ جەتى دەرەگى انىقتالدى - ونەركاسىپ مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - پايدالى قازبالاردى تاجىريبەلىك-ونەركاسىپتىك ماقساتتا الۋ سىلتاۋىمەن جاسىرىن ءوندىرۋ دەرەكتەرىنە جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى يران شارحان ءمالىم ەتتى.
- مينيسترلىك ماماندارى تۇراقتى نەگىزدە جەر قويناۋى بويىنشا كەلىسىمشارت مىندەتتەمەلەرىنىڭ ورىندالۋىنا مونيتورينگ جاساپ كەلەدى. بۇل تۇرعىدا وڭىرلەردەگى كەن ورىندارىن تەكسەرۋ جوسپارى دا بەكىتىلگەن. 2025-2026 -جىلدارى 440-قا جۋىق نىسان قامتىلادى. سونىڭ ىشىندە 300-گە جۋىق نىساندى تەكسەرىپ شىقتىق. وكىنىشكە قاراي، پايدالى قازبالاردى تاجىريبەلىك- ونەركاسىپتىك ماقساتتا الۋ سىلتاۋىمەن جاسىرىن ءوندىرۋ دەرەكتەرى انىقتالىپ جاتىر. سوندىقتان ماجىلىستە تانىستىرىلعان زاڭ جوباسى اياسىندا جاسىرىن وندىرۋگە جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتپەكپىز. ەگەر ينۆەستور تەك بارلاۋ جۇمىستارىنا رۇقسات السا، مەملەكەتتىك بالانسقا قويمايىنشا پايدالى قازبالاردى وندىرۋگە قۇقىلى ەمەس. مۇنداي ارەكەتتەر انىقتالسا، ليتسەنزيانى كەرى قايتارۋ سانكسياسىن ەنگىزەمىز. بۇعان دەيىن بىزدە وسىنداي تەتىكتەر بولماعان، - دەدى ي. شارحان پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، باعالى مەتالداردى زاڭسىز ءوندىرۋ جانە ساتۋ ارەكەتتەرى بويىنشا قىلمىستىق كودەكستە جازا قاراستىرىلعان. قازىر بىرنەشە نىسان بويىنشا تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر.
- بۇل تۇرعىدا جەتى نىساندى انىقتادىق. وسىنىڭ ءبارىن دالەلدەۋ ءۇشىن تاعى دا تەكسەرۋ ءىس-شارالارىن اتقارۋ كەرەك. مۇنداي دەرەكتەر ەلدىڭ ءار وڭىرىندە انىقتالىپ جاتىر. ونى عارىشتان تۇسىرىلگەن سۋرەتتەردەن دە بايقاۋعا بولادى... سونىڭ اراسىندا التىن ءوندىرۋ ارەكەتتەرى دە بار. كەلتىرىلگەن شىعىن ەسەپتەلىپ جاتىر. اتالعان جەتى نىسان بويىنشا ماتەريالدار پوليتسياعا تاپسىرىلدى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندە «جەر قويناۋى جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ تۋرالى» كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى تانىستىرىلدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ