    07:32, 11 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ايعا كەتكەن استروناۆتار جەرگە ورالدى

    استانا. KAZINFORM – ناسانىڭ «ارتەميدا-2» ميسسياسى اياسىندا ايدى اينالىپ ۇشقان «وريون» عارىش كەمەسى كاليفورنيا جاعالاۋى ماڭىنداعى تىنىق مۇحيتىنا ءساتتى قوندى.

    «Артемида-2» миссиясымен Айға кеткен астронавтар Жерге оралды
    Фото: NASA

    قونۋ ءساتىنىڭ تىكەلەي ەفيرىن NASA-نىڭ YouTube ارناسىندا ءۇش ميلليوننان استام ادام تاماشالادى، دەپ حابارلايدى BBC.

    NASA استروناۆتارى ريد ۋايسمەن، ۆيكتور گلوۆەر جانە كريستينا كۋك، سونداي-اق كانادا عارىش اگەنتتىگىنىڭ استروناۆتى دجەرەمي حانسەن جەردەن 407000 شاقىرىم قاشىقتىققا دەيىن الىستادى. ادامزات تاريحىندا بۇعان دەيىن ەشبىر ادام پلانەتادان مۇنداي قاشىقتىقتا بولعان ەمەس.

    Астронавты «Артемиды-2» вернулись с Луны — впервые за полвека
    Фото: NASA

    1-ساۋىردە باستالعان ميسسيا بارىسىندا ونىڭ قاتىسۋشىلارى، سونىڭ ىشىندە، اۆتونومدى رەجيمدە التى كۇنگە دەيىن تىنىس الۋدى قامتاماسىز ەتە الاتىن جاڭا سكافاندرلاردى سىناقتان وتكىزدى.

    باسقارۋ ورتالىعىندا ۇشۋ ۇدەرىسى كەرنەۋ شەگىنە جەتكەنى ءبىلىندى. ويتكەنى اپپارات اتموسفەرانىڭ تىعىز قاباتتارىنا ەنگەن ساتتە ەڭ جوعارى قىزۋ كەزەڭىندە لاپىلداعان پلازماعا ورانىپ، سونىڭ سالدارىنان بايلانىس ۋاقىتشا ءۇزىلىپ قالدى.

    ەرەكشە نازار ەكسترەمالدى جوعارى تەمپەراتۋراعا توتەپ بەرۋى ءتيىس جىلۋ قورعانىس قالقانىنا اۋدارىلدى. 2022 -جىلى ەكيپاجسىز وتكەن الدىڭعى سىناق ۇشۋى كەزىندە ونىڭ بەتىندە ايدىڭ بەدەرىن ەسكە تۇسىرەتىن ەلەۋلى زاقىمدار تىركەلگەن بولاتىن.

    Астронавты «Артемиды-2» вернулись с Луны — впервые за полвека
    Снимок экрана: Youtube / @VideoFromSpace

    سۋ بەتىنە قونۋ جوسپارعا ساي ءساتتى ءوتتى. ا ق ش-تىڭ باتىس جاعالاۋىنىڭ جەرگىلىكتى ۋاقىتى بويىنشا شامامەن 17:08-دە.

