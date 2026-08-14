اتىراۋداعى 26 زيراتتىڭ اۋماعى ەندى كەڭەيتىلمەيدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ قالاسى مەن اۋىلدىق وكرۋگتەر اۋماعىنداعى 26 زيراتتىڭ جەر كولەمى بۇدان بىلاي ۇلعايتىلمايدى. بۇل شەشىم وبلىس ورتالىعىنىڭ باس جوسپارىنا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەر اياسىندا قابىلدانباق.
زيراتتاردىڭ 14- ءى قالا اۋماعىندا بولسا، 12- ءسى اۋىلدىق وكرۋگتەردە ورنالاسقان. بۇل وزگەرىس اتىراۋ قالاسىنىڭ باس جوسپارىنا ەنگىزىلىپ جاتقان تۇزەتۋلەرگە بايلانىستى قولعا الىنباق. قالالىق اكىمدىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، زيراتتاردىڭ «جابىلۋى» ول جەرلەردە جەرلەۋگە تولىق تىيىم سالىنادى دەگەندى بىلدىرمەيدى. قولدانىستاعى قورىمدا ورىن بولسا، جەرلەۋ ءراسىمىن وتكىزۋگە رۇقسات ەتىلەدى، ياعني تۇرعىندار بۇرىنعىداي جاقىندارىن وسى زيراتتارعا جەرلەي الادى.
نەگىزگى وزگەرىس - قورىمداردىڭ اۋماعى ءارى قاراي ۇلعايتىلماۋى. سونىمەن قاتار سانيتاريالىق قورعاۋ ايماعىن 300 مەتردەن 100 مەترگە دەيىن قىسقارتۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتىراۋ قالالىق ت ۇ ك ش جانە تۇرعىن ءۇي ءبولىمىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى ماۋلەن سالاماتوۆتىڭ ايتۋىنشا، باس جوسپار بەكىتىلگەننەن كەيىن 26 زيراتتىڭ سىرتىندا اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
- شەشىم شىققاننان كەيىن اتالعان زيراتتاردىڭ اينالاسىنا ساياباق سالۋ، كوگالداندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى. ول جەرلەرگە تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى مەن ويىن الاڭدارى سالىنبايدى، - دەدى ماۋلەن سالاماتوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، افاناسيەۆ كوشەسىندەگى ەكى-ءۇش ادام عانا جەرلەنگەن شاعىن قورىم، اشحابادسكي كوشەسىندەگى وسىنداي زيرات جانە مەملەكەتتىك اكتىسى جوق ءبىرقاتار قورىم بويىنشا دا ءتيىستى جۇمىستار جۇرگىزىلەدى. ولاردىڭ اۋماعى قورشالىپ، سانيتاريالىق قورعاۋ ايماعى قىسقارتىلادى.
بۇعان دەيىن وركەن، جاڭاتالاپ جانە كەڭوزەك ەلدى مەكەندەرىندەگى زيراتتاردىڭ اۋماعى كەڭەيتىلگەن. قازىرگى تاڭدا بۇل قورىمداردا جەرلەۋگە ارنالعان ورىندار بار.
ال قالا بيلىگى بولاشاقتا جاڭا زيرات اشۋ ءۇشىن اقجار-2 ىقشاماۋدانىنىڭ باتىسىنان جەر قاراستىرىپ جاتىر. باس جوسپار بەكىتىلگەنگە دەيىن جاڭا قورىمنىڭ ناقتى اۋماعى انىقتالىپ، قاجەتتى مەملەكەتتىك اكتىلەر راسىمدەلمەك.
اتىراۋ قالاسىنىڭ جاڭا باس جوسپارىندا سۋ باسۋ قاۋپى بار اۋماقتاردا، سانيتارلىق-قورعانىش ايماقتارىندا جانە ينجەنەرلىك جەلىلەردىڭ قورعاۋ بەلدەۋلەرىندە ورنالاسقان نىسانداردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن مەملەكەت مۇقتاجىنا الىپ، بۇزۋ قاراستىرىلعان.
سونداي-اق جەرگىلىكتى بيلىك اتىراۋ قالاسىن ەكى اكىمشىلىك اۋدانعا ءبولۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىر.