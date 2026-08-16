اپتانىڭ جاڭا كينوپرەمەرالارىنا شولۋ
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا كينوتەاترلار ءتۇرلى جانرداعى جاڭا فيلمدەرمەن تولىقتى. كورەرمەن كوپتەن كۇتكەن «موانا» فيلمى دە ۇلكەن ەكرانعا جول تارتتى. سونىمەن قاتار قورقىنىشتى جانرداعى ءۇش فيلمنىڭ پرەمەراسى ءوتىپ، ءتورت دراما كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلدى.
وتاندىق كينو قورجىنى دا ەكى جاڭا تۋىندىمەن تولىقتى. وسىلايشا، اپتا رەپەرتۋارى جانرلىق ارتۇرلىلىگىمەن ەرەكشەلەنىپ، كينو سۇيەر قاۋىمعا تاڭداۋعا مول مۇمكىندىك بەردى.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىندا وسى اپتاداعى ەڭ باستى كينوپرەمەرالاردى ۇسىنامىز.
اعايىندىلار
جانرى: دراما، قىلمىس
ۇزاقتىعى: 90 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: ەرنات بايۇزاق
وتباسى، پارىز جانە جاقىندارىن قۇتقارۋدىڭ قۇنى تۋرالى شيەلەنىستى كريمينالدىق دراما. فيلمدە اناسى مەن قارا شاڭىراقتان ايىرىلىپ قالۋ قاۋپىنە تاپ بولعان ەكى اعايىندىنىڭ وقيعاسى باياندالادى. جاقىندارى امان الىپ قالۋ ءۇشىن ولار زاڭدى اتتاپ، قاۋىپتى قىلمىس الەمىنە ارالاسۋعا ءماجبۇر بولادى. تىعىرىققا تىرەلگەن اعايىندىلار الدىندا ادامگەرشىلىك تاڭداۋ مەن وتباسىلىق قايشىلىقتار قاتار ءوربيدى. وقيعا جەلىسىندە ماحاببات پەن وپاسىزدىق، ادالدىق پەن جانقيارلىق سىنعا تۇسەدى.
تاۋ ادام
جانرى: كومەديا
ۇزاقتىعى: 73 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: ماقسات وسپانوۆ
ءبىر كەزدەرى بەيبىت ىستىبايەۆتىڭ ەسىمىن بۇكىل ەل بىلەتىن. قازاق كۇرەسىنەن الەم چەمپيونى اتانعان ول سپورتتىق مانسابىن اياقتاعان سوڭ ءومىردىڭ جاڭا سىناقتارىنا تاپ بولادى. وسى كەزدە بەيبىت ومىردەن ءوز ورنىن تابا الماي جۇرگەن ەركە مىنەزدى ستۋدەنت نۇريسلامعا تالىمگەر بولادى. قاراپايىم جاتتىعۋدان باستالعان بۇل قارىم-قاتىناس كوپ ۇزاماي ەكەۋىنىڭ دە كوزقاراسىن وزگەرتەدى. ولار تالاي سىناقتان بىرگە وتەدى. جەڭىلىس پەن العاشقى ماحابباتتى، قورقىنىش پەن كۇماندى ەڭسەرىپ، ناعىز جەڭىستىڭ قارسىلاستى ەمەس، ءوزىڭدى جەڭۋ ەكەنىن تۇسىنەدى. «تاۋ ادام»- تالىمگەر مەن شاكىرت اراسىنداعى سەنىم، ەكىنشى مۇمكىندىك جانە جىگەر تۋرالى سپورتتىق درامەديا.
ءبىر-اق ءتۇن
جانرى: دراما، كومەديا، مەلودراما
ۇزاقتىعى: 103 مينۋت
ەل: ا ق ش، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: ۋيلل گلاك
نيۋ-يوركتە جىلىنا ءبىر رەت جىنىستىق قاتىناسقا زاڭمەن رۇقسات ەتىلەدى. ءدال وسى ەرەكشە كۇنى وۋەن مەن ەللي كەزدەيسوق تانىسىپ، ءبىر-بىرىنە عاشىق بولادى. الايدا سەزىمگە بوي الدىرعان قوس كەيىپكەردىڭ باقىتقا باستار جولىندا كۇتپەگەن كەدەرگىلەر كوپ بولادى.
موانا
رەيتينگ: 5,9
جانرى: ەكشن، شىتىرمان وقيعا، كومەديا، ميۋزيكل، فەنتەزي، وتباسىلىق
ۇزاقتىعى: 120 مينۋت
ەل: ا ق ش، جاڭا زەلانديا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: توماس كايل
موانا مۇحيتتىڭ كەزەكتى شاقىرۋىنا قۇلاق اسىپ، موتۋنۋي ارالىنىڭ ريفىنەن العاش رەت اسىپ وتەدى. ول اتاقتى جارتىلاي قۇداي ماۋيمەن بىرگە تەڭىزگە اتتانىپ، جاڭا ءارى قاۋىپتى ساپارعا شىعادى. الدا ولاردىڭ حالقىنا باق-بەرەكە اكەلەتىن ۇمىتىلماس ساياحات كۇتىپ تۇر.
روبين گۋدتىڭ ءولىمى، (سمەرت روبين گۋدا)
رەيتينگ: 6,0
جانرى: ەكشن، شىتىرمان وقيعا، دراما
ۇزاقتىعى: 122 مينۋت
ەل: ا ق ش، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: مايكل سارنوسكي
شەرۆۋدتىڭ ايگىلى باتىرى، «ۇرىلار حانزاداسى» اتانعان روبين گۋد كوپتەن بەرى قاراقشىلىقپەن اينالىسپايدى. الايدا ونى ىزدەۋ ءالى دە توقتاعان جوق. ودان كەك العىسى كەلەتىندەر دە از ەمەس. ۇنەمى قاۋىپ-قاتەردىڭ ورتاسىندا جۇرگەن روبين گۋد جاسىرىنىپ، ءوزىنىڭ شىن ەسىمىن قۇپيا ۇستايدى. ءبىراق ول وتكەنىنەن قانشا قاشسا دا، ءبىر كۇنى ءوزى تۋرالى شىندىقتى ايتۋعا ءتيىس.
جارقىرايتىن ۋاقىت، (ۆرەميا سيات)
جانرى: دراما، سپورت، فەنتەزي
ۇزاقتىعى: 120 مينۋت
ەل: وڭتۇستىك كورەيا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: كيم سون-حو
بۇل - جاسوسپىرىمنىڭ ەسەيىپ، ومىردەگى ءوز ورنىن تابۋى تۋرالى سپورتتىق دراما. ءفيلمنىڭ باستى كەيىپكەرى - بەيسبول وينايتىن مەكتەپ وقۋشىسى. ول قاتارلاستارىنىڭ قورلىعىنا توتەپ بەرۋگە تىرىسادى. وسى كەزدە سىنىپقا جۇمباق مىنەزدى جاڭا وقۋشى كەلەدى. ەكەۋىنىڭ اراسىندا بەرىك دوستىق قالىپتاسادى. كەيىن جاڭا سىنىپتاسى جاس سپورتشىنىڭ كومانداداعى مەنەدجەرى بولىپ، قيىندىقتاردى ەڭسەرىپ، وزىنە دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.
ءىش، جە. دۇعا ەت. ارىقتا
رەيتينگ: 5,6
جانرى: قورقىنىشتى فيلم
ۇزاقتىعى: 113 مينۋت
ەل: اۆستراليا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: ناتالي ەريكا دجەيمس
مەديتسينا فاكۋلتەتىندە وقيتىن قىز ءبىر جىگىتكە عاشىق بولادى. الايدا ارتىق سالماعىنا ۇيالىپ، ونىمەن تانىسۋعا باتىلى جەتپەيدى. جىگىتكە ۇناۋ ءۇشىن ول ارىقتاۋدىڭ قاۋىپتى تاسىلىنە جۇگىنەدى. قىز ادام كۇلىن تاعام رەتىندە جەي باستاعاندا، اشقاراق زۇلىم رۋحتىڭ قۇربانىنا اينالادى.
قارا تاۋدىڭ جىندارى
جانرى: شىتىرمان وقيعالى قورقىنىشتى فيلم
ۇزاقتىعى: 107 مينۋت
ەل: يندونەزيا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: جوسە پوەرنومو
جىگىتىنەن 24 ساعات بويى حابار بولماعان سوڭ، مەكتەپ وقۋشىسى اۆينديا ونى ىزدەۋگە شىعادى. وعان ەكى قۇربىسى - اگنەس پەن مودجو قوسىلادى. ۇشەۋى مەربابۋ تاۋىنا اتتانادى. تاۋدا ولار قارا ماگيانىڭ قۇربانى بولعان تاۋ قاراۋىلىنىڭ قازا تاپقانىن بىلەدى. جاقىندارىن وسى تاۋدا جوعالتقان يوگا مەن ديسكا دا ىزدەۋ توبىنا قوسىلادى. بەسەۋى جوعالعان جاقىندارىن تابۋ ءۇشىن تاۋداعى جۇمباق وقيعالاردىڭ سىرىن اشادى. سونىمەن قاتار ولار جاڭا كۋنسەننىڭ كىم ەكەنىن انىقتاۋعا تىرىسادى.
دەمونولوگ
جانرى: حورور
ۇزاقتىعى: 104 مينۋت
ەل: جاپونيا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: دەيۆ بويل
قالا سىرتىنداعى قوناقۇيدىڭ جاڭا يەلەرى كەلۋشىلەردى قورقىتىپ جۇرگەن ەلەستى قۋىپ شىعۋ ءۇشىن ايري ەسىمدى جىن قۋۋشى قىزدى جالدايدى. الايدا ايري كوپ ۇزاماي ونىڭ قاراپايىم ەلەس ەمەس، ولىلەر مەن تىرىلەر الەمىنە بىردەي تيەسىلى جىن ەكەنىن تۇسىنەدى. ونىڭ باستى ەرەجەسى - تۇندە ەشقاشان جۇمىس ىستەمەيدى. ءبىراق جىندى جەڭۋ ءۇشىن ول بۇل قاعيداسىن بۇزىپ، ءوزى قورقاتىن قاراڭعىلىققا بەتپە-بەت كەلۋگە ءماجبۇر بولادى.
وتكەن اپتاداعى كينوپرەمەرالار ءتىزىمىن وسى جەردەن كورە الاسىزدار.
اۆتورلار
ارۋجان ارمان قىزى