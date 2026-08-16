اتادان قالعان ونەردى قايتا جاڭعىرتقان اقتوبەلىك شەبەر سىبىزعى جاساپ ءجۇر
اقتوبە. KAZINFORM - باقىتحان سەيىتقالي ءبىراز جىل بويى ساۋدا جاساپ، تابىس تاپتى. بۇگىندە ۇلتتىق ونەردى قولعا العان. ول قاراعاي، شىرشا، قايىڭ سياقتى بىرنەشە اعاش تۇرىنەن ءۇش، ءتورت، التى جانە جەتى ويىقتى سىبىزعى جاسايدى.
اقتوبە وبلىسى العا قالاسىنىڭ تۇرعىنى باقىتحان سەيىتقالي - بىرنەشە جىل بۇرىن موڭعوليادان قونىس اۋدارعان قانداس. ول قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانى مۇعالىمى بولعانىمەن، نارىق ونى ساۋدا سالاسىنا ىعىستىردى. جىلدار بويى بالا-شاعاسىنىڭ قامىن ويلاپ، تابىس تاپتى. ال ەگدە شاعىندا ءوزىنىڭ سۇيىكتى ءىسىن قايتا قولعا الدى. قازىر باقىتحان سەيىتقالي ءوزى تۇراتىن قالادان اعاش جيناپ، سىبىزعى جاسايدى. شيكىزات جەتكىلىكتى، الىسقا ۇزامايدى.
— ءوزىم 18 جاسىمنان باستاپ سىبىزعى تارتا الامىن. ال سىبىزعى جاساۋدى اكەمنەن، اتامنان ۇيرەندىم. جانىندا ءجۇرىپ، ءبارىن مەڭگەرىپ العانمىن. ارادا ونداعان جىلدار وتكەن سوڭ قايتا جاڭعىرتقىم كەلدى. ءوزىم كوشەدە، ءۇي اراسىندا جۇرگەندە كەسىلگەن بۇتانىڭ جارامدىسىن قاراپ، تاڭداپ الامىن. كەيىن ونى ۇيگە اكەلىپ كەپتىرەمىن. شەبەر اعاشتى تاڭداي بىلۋگە ءتيىس. ءوزىم وزەگى، بۇتاعى جوق اعاشتى تاڭداپ الىپ، ءبىر ايعا جۋىق كەپتىرىپ قويامىن. ەگەر تاڭداپ العان اعاشتىڭ وزەگى بولسا پايداعا اسپايدى. ول ۋاقىت وتە كەلە ءشىرىپ كەتەدى. سودان كەيىن ارنايى قۇرال-سايمان ارقىلى قاق جارىپ، ورتاسىن ويىپ الامىن. قالىڭدىعى 3 م م عانا بولۋعا ءتيىس. ويىق سانى نوتاعا قاراي جاسالادى. نوتاعا ساي جاسالماسا، دىبىسى شىقپايدى، - دەيدى باقىتحان سەيىتقالي.
شەبەردىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن سىبىزعى قامىستان جاسالعان. ال قازىر قامىس سىبىزعىعا سۇرانىس جوق، اعاشتان جاسالعان اسپاپقا قىزىعاتىندار كوپ ەكەن. باقىتحان سەيىتقالي ساۋدانى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى جاسايدى. باعاسى - 45 مىڭ تەڭگە.
— جاستارعا ۇيرەتۋدى ارماندايمىن. ۇلتتىق قۇندىلىقتى دارىپتەپ، سىبىزعى اسپابىن كوپشىلىك اراسىندا تانىمال ەتكىم كەلەدى. قازىر بۇل اسپاپقا كوبىنە ونەر سالاسىنىڭ ماماندارى قىزىعادى. ال ناعىز سىبىزعى شەبەرى از. الماتىدا بار ەكەنىن بىلەمىن. مەنىڭ ۇتقان تۇسىم - ءداستۇرلى ءادىس. اعاشتان ويىپ ازىرلەيمىن. قاراعاي، شىرشا، قايىڭ اعاشتارىن پايدالانامىن. ءۇش، ءتورت، التى جانە جەتى ويىقتى سىبىزعى جاسايمىن. بۇرىن سىبىزعى اعاشى قيسايىپ كەتپەۋى ءۇشىن اتا-بابامىز وڭەشپەن، اشى ىشەكپەن قاپتاعان. سول كەزدە قيسايمايدى، اعاشى جارىلىپ كەتپەيدى. ءارى ۇرلەگەن كەزدە دىمقىل تارتىپ، نەگىزى بۇلىنبەۋگە جاقسى. سىبىزعىنىڭ قۇدىرەتى - ءان دە، كۇي دە وينايدى، قارا ولەڭدى ناقىشىنا كەلتىرەدى، تابيعاتتىڭ اۋەزىن قۇلاققا اكەلەدى، — دەيدى باقىتحان سەيىتقالي.
شەبەر سىبىزعى جاساپ قانا قويماي، جاستارعا اسپاپتا ويناۋدى ۇيرەتەدى. كەيبىرى بىرەر ساباقتا مەڭگەرىپ السا، كەيبىرىنە ءبىر ايعا جۋىق ۋاقىت قاجەت.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقتوبەلىك شەبەر ايناگۇل اليەۆا تۋرالى جازعان ەدىك. ول اجەسىنەن كورگەنىن ويعا ءتۇيىپ، بويىنا دارىتتى. قازىر شەبەر قولىنان شىققان دۇنيەنى كورسەتىپ، ەل ىشىندەگى كورمەلەرگە قاتىسىپ ءجۇر.