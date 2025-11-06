اۋستراليا مەن وڭتۇستىك كورەيا Labubu ويىنشىقتارىنىڭ ۋلى كوشىرمەسى شىعارىلىپ جاتقانىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - اۋستراليا مەن وڭتۇستىك كورەيا بيلىگى تانىمال Labubu ويىنشىقتارىنىڭ جالعان كوشىرمەلەرى بالا دەنساۋلىعىنا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ كەدەن قىزمەتى كوپتەپ شىعارىلىپ جاتقان قىتايلىق Labubu ويىنشىعى كوشىرمەلەرىنىڭ قۇرامىنداعى توكسيندىك زاتتار رۇقسات ەتىلگەن مولشەردەن تىم جوعارى ەكەنىن جاريالادى.
دۇيسەنبىدەن باستاپ ۆەدومستۆو شەتەلدىك ونلاين پلاتفورمالار ارقىلى ساتىپ الىنعان تاۋارلاردىڭ زاڭسىز يمپورتىن شەكتەۋ ءۇشىن سەگىز اپتالىق ناۋقان باستايدى. بۇل شارالار 11 -قاراشاداعى قىتايداعى بويداقتار كۇنى جانە 28 -قاراشاداعى ا ق ش- تىڭ «قارا جۇما» سياقتى ءىرى حالىقارالىق ساتۋ ءىس-شارالارى قارساڭىندا ەنگىزىلدى.
اۋستراليانىڭ باسەكەلەستىك جانە تۇتىنۋشىلار كوميسسياسى دا وسىعان ۇقساس ەسكەرتۋ جاساپ، Lafufu دەپ اتالاتىن جالعان ويىنشىقتاردىڭ ساپاسىز جۇمىسىنا جانە وڭاي بۇزىلاتىن ۇساق بولشەكتەرىنە بايلانىستى قاۋىپ بار ەكەنىن، بۇل بالالار اراسىندا تۇنشىعۋ قاۋپىن تۋدىراتىنىن اتاپ ءوتتى. ۆەدومستۆو سونداي-اق مۇنداي ونىمدەردە قورعاسىن مەن باسقا دا ۋلى زاتتاردىڭ بولۋى مۇمكىن ەكەندىگىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى، بۇل بالالاردىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
- كوبىنەسە Lafufu دەپ اتالاتىن جالعان نەمەسە يميتاتسيالىق Labubu قۋىرشاقتارىن ساتىپ الاردا اباي بولىڭىزدار جانە بۇل ونىمدەردى جاس بالالاردىڭ قولى جەتپەيتىن جەردە ساقتاڭىزدار، - دەلىنگەن اۋستراليالىق ۆەدومستۆو مالىمدەمەسىندە.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا