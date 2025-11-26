استانادان ماڭعىستاۋ پوليتسياسىن تەكسەرۋگە كىمدەر باردى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى پوليتسيانى تەكسەرۋگە وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلىعى بارعانىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، اقتاۋدا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلارىنا قاتىستى انونيمدى ۇجىمدىق حات تارالعاننان كەيىن، ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كوميسسياسى كەلىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
- ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ماڭعىستاۋ وبلىسىنا ورتالىق اپپارات دەپارتامەنتتەرىنىڭ باسشىلارىنان قۇرالعان توپ جىبەرىلدى. ونىڭ قۇرامىندا ق ر ءى ءى م وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى مەن ورتالىق اپپاراتتىڭ وزگە دە بولىمشەلەرى قامتىلدى. كوميسسيا جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىن كەيىننەن جاريالايمىز، - دەدى سانجار ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالايىق، 19- قاراشادا الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءوڭىردىڭ باس پوليتسەيى مەن ونىڭ ورىنباسارلارىن ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇردى دەپ ايىپتاعان ۇجىمدىق ارىز تاراعان بولاتىن. سول كەزدە پوليتسيا دەپارتامەنتى ايىپتاۋلاردى جوققا شىعارىپ، ءبارىن فەيك دەپ اتادى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ