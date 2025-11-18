استانادا زەينەتكەرلەر ءۇشىن پيلاتەس ۇيىرمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - جاتتىعۋلار بۇلشىقەتتەردى نىعايتىپ، بۋىنداردىڭ قوزعالىسىن جەڭىلدەتىپ، دەنە يكەمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى اعىمداعى جىلى ساۋىقتىرۋ باعىتىنداعى جاڭا قىزمەت ءتۇرىن قوسىپ، پيلاتەس ۇيىرمەسىن ۇيىمداستىرۋدى قولعا الدى. اتاپ ايتقاندا، پيلاتەس ۇيىرمەسى الماتى اۋدانىندا قىركۇيەك ايىنان باستاپ، ال سارايشىق اۋدانىندا قاراشا ايىنان باستاپ جۇرگىزىلە باستادى.
ۇيىرمەنى جۇرگىزۋ ءۇشىن ورتالىقتىڭ 3 سپورتتىق نۇسقاۋشىسى ارنايى دايىندىقتان ءوتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ 30-عا جۋىق زەينەتكەرى پيلاتەس ساباعىنا تۇراقتى قاتىسىپ، ءوز دەنساۋلىقتارىن جاقسارتىپ جاتىر.
— بۇل ەڭ الدىمەن، زەينەتكەرلەردىڭ دەنساۋلىعى ءۇشىن ماڭىزدى. ەگدە جاستاعى ادامدار ءۇشىن ەڭ ۇلكەن قاۋىپتەردىڭ ءبىرى - تەپە- تەڭدىكتى جوعالتىپ، قۇلاپ قالۋ. جاتتىعۋلار دۇرىس تىنىس الۋعا، تەپە- تەڭدىكتى ساقتاۋعا، ەڭ باستىسى دەنەگە عانا ەمەس، كوڭىل- كۇيگە دە وڭ اسەر ەتەدى. سول سەبەپتى بۇل الەۋمەتتىك جوبانى قولعا الىپ وتىرمىز، الداعى جىلى تاعى دا ەكى اۋداندا پيلاتەس ۇيىرمەسىن اشۋ جوسپاردا بار، — دەيدى پەرسپەكتيۆتى دامۋ جانە الەۋمەتتىك جوبالار ءبولىمىنىڭ مامانى ايناش ۋاليەۆا.
