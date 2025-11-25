استانادا وزەن بويىنان جاس ءوسپىرىم قىزدىڭ دەنەسى تابىلدى: پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا استاناداعى وقۋشى قىزدىڭ ءولىمىنىڭ ءمان-جايىن تەرگەپ جاتىر.
الەۋمەتتىك جەلىدە قىزدىڭ دەنەسى تابىلعاننان كەيىن وقيعا ورنىندا جۇمىس ىستەپ جاتقان پوليتسي قىزمەتكەرلەرى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، 24 -قاراشادا ساعات 21:00 شاماسىندا ەلوردا تۇرعىنى قىزىنىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاعان. ول قىزدىڭ ساعات 18:30- دا ۇيدەن شىعىپ كەتكەنىن جانە بايلانىستا بولماعانىن ايتقان.
- بارلىق پوليتسيا قىزمەتكەرى، ەرىكتىلەر جانە باسقا دا تاعايىندالعان كۇشتەر ونى ىزدەۋگە جەدەل تۇردە جۇمىلدىرىلدى. ىزدەۋ ناتيجەسىندە مەكتەپ وقۋشىسىنىڭ دەنەسى وزەننەن تابىلدى، - دەپ حابارلادى استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى.
پوليتسيا سۋيتسيد بويىنشا قىلمىستىق تەرگەۋدى باستادى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وقيعانىڭ ءمان-جايىن تەرگەپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك اقمولادا 14 جاستاعى قىزدى ءولتىردى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن ادام قاماۋعا الىندى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا