    20:31, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    استانادا وزەن بويىنان جاس ءوسپىرىم قىزدىڭ دەنەسى تابىلدى: پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى

    استانا. KAZINFORM - پوليتسيا استاناداعى وقۋشى قىزدىڭ ءولىمىنىڭ ءمان-جايىن تەرگەپ جاتىر.

    Полиция проверяет слухи о «массовом кровопролитии» в школах Актау
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    الەۋمەتتىك جەلىدە قىزدىڭ دەنەسى تابىلعاننان كەيىن وقيعا ورنىندا جۇمىس ىستەپ جاتقان پوليتسي قىزمەتكەرلەرى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى.

    پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، 24 -قاراشادا ساعات 21:00 شاماسىندا ەلوردا تۇرعىنى قىزىنىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاعان. ول قىزدىڭ ساعات 18:30- دا ۇيدەن شىعىپ كەتكەنىن جانە بايلانىستا بولماعانىن ايتقان.

    - بارلىق پوليتسيا قىزمەتكەرى، ەرىكتىلەر جانە باسقا دا تاعايىندالعان كۇشتەر ونى ىزدەۋگە جەدەل تۇردە جۇمىلدىرىلدى. ىزدەۋ ناتيجەسىندە مەكتەپ وقۋشىسىنىڭ دەنەسى وزەننەن تابىلدى، - دەپ حابارلادى استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى.

    پوليتسيا سۋيتسيد بويىنشا قىلمىستىق تەرگەۋدى باستادى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وقيعانىڭ ءمان-جايىن تەرگەپ جاتىر.

    ايتا كەتەلىك اقمولادا 14 جاستاعى قىزدى ءولتىردى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن ادام قاماۋعا الىندى.

    اۆتور

    ەركەجان سماعۇلوۆا

