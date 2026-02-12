استانادا سەنبى كۇنى ءداستۇرلى «بۇرقاسىن-2026» قىسقى فەستيۆالى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا بيىل 25 جىلدىعىن اتاپ وتەتىن ءداستۇرلى «بۇرقاسىن-2026» قىسقى فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى.
ءىس- شارا 14- اقپاندا ەسىل وزەنىنىڭ جاعالاۋىنداعى ورتالىق ساياباقتاعى كەنەسارى حان ەسكەرتكىشىنىڭ ماڭىندا وتەدى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى. فەستيۆال بەلسەندى دەمالىسقا، سپورتتىق جارىستار مەن ەرەكشە ەموتسيالارعا تولى ۇلكەن الاڭعا اينالماق.
ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ، قىسقى سپورت تۇرلەرىن ناسيحاتتاۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن ازاماتتاردىڭ باسىن قوسۋ.
باعدارلاما اياسىندا سپورتتىڭ 13 ءتۇرى بويىنشا جارىستار ۇيىمداستىرىلادى. اتاپ ايتقاندا: شاڭعى جارىسى، گىر سپورتى، قول كۇرەستىرۋ، پيمامەن حوككەي، بەلبەۋ كۇرەسى، موتوكروسس، اۆتوسپورت، ارقان تارتۋ، قىسقى شاعىن فۋتبول، قار لاقتىرۋ سايىسى، قىسقى ۆولەيبول، ماس-رەستلينگ جانە كوڭىلدى تيۋبينگ جارىستارى.
فەستيۆالگە قاتىسۋشىلار ءوز مۇمكىندىكتەرىن بايقاپ، باعالى سىيلىقتار ءۇشىن باق سىناي الادى. قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ 08:30-10:00 ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى، جارىستار ساعات 10:00-دە باستالادى. قاتىسۋ - تەگىن.
بىلتىر استانادا «بۇرقاسىن-2025» جىل سايىنعى قىسقى فەستيۆالى سپورتتىڭ 9 تۇرىنەن وتكەن بولاتىن.