    20:56, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانادا سەنبى كۇنى ءداستۇرلى «بۇرقاسىن-2026» قىسقى فەستيۆالى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا بيىل 25 جىلدىعىن اتاپ وتەتىن ءداستۇرلى «بۇرقاسىن-2026» قىسقى فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى.

    Бұрқасын
    Фото: Астана әкімдігі

    ءىس- شارا 14- اقپاندا ەسىل وزەنىنىڭ جاعالاۋىنداعى ورتالىق ساياباقتاعى كەنەسارى حان ەسكەرتكىشىنىڭ ماڭىندا وتەدى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى. فەستيۆال بەلسەندى دەمالىسقا، سپورتتىق جارىستار مەن ەرەكشە ەموتسيالارعا تولى ۇلكەن الاڭعا اينالماق.

    ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ، قىسقى سپورت تۇرلەرىن ناسيحاتتاۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن ازاماتتاردىڭ باسىن قوسۋ.

    мотоспорт
    Фото: Астана әкімдігі

    باعدارلاما اياسىندا سپورتتىڭ 13 ءتۇرى بويىنشا جارىستار ۇيىمداستىرىلادى. اتاپ ايتقاندا: شاڭعى جارىسى، گىر سپورتى، قول كۇرەستىرۋ، پيمامەن حوككەي، بەلبەۋ كۇرەسى، موتوكروسس، اۆتوسپورت، ارقان تارتۋ، قىسقى شاعىن فۋتبول، قار لاقتىرۋ سايىسى، قىسقى ۆولەيبول، ماس-رەستلينگ جانە كوڭىلدى تيۋبينگ جارىستارى.

    فەستيۆالگە قاتىسۋشىلار ءوز مۇمكىندىكتەرىن بايقاپ، باعالى سىيلىقتار ءۇشىن باق سىناي الادى. قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ 08:30-10:00 ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى، جارىستار ساعات 10:00-دە باستالادى. قاتىسۋ - تەگىن.

    بىلتىر استانادا «بۇرقاسىن-2025» جىل سايىنعى قىسقى فەستيۆالى سپورتتىڭ 9 تۇرىنەن وتكەن بولاتىن.

    Астанада дәстүрлі «Бұрқасын-2026» қысқы фестивалі өтеді
    Фото: Астана әкімдігі
    «Бұрқасын-2025» фестивалі
    Фото: gov.kz
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
