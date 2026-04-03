استانادا ەكى دەڭگەيلى جول جوباسى جۇزەگە اسا ما
استانا. KAZINFORM - بىلتىر جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتپەن جانە اكىمدىكپەن بىرلەسىپ، تاۋەلسىزدىك داڭعىلىن ۇزارتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ قاجەتتىگىن ايتقان بولاتىن. سونداي-اق، پرەزيدەنت قابانباي باتىر داڭعىلىندا ەكى دەڭگەيلى جول سالۋ جوباسىن قولداعان ەدى.
وسىعان بايلانىستى استانا قالاسىنىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى جوبا جايلى تۇسىنىك بەردى. باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، جوبا قازىرگى ۋاقىتتا جوبالاۋدى باستاۋعا قاجەتتى باستاپقى دەرەكتەردى جيناۋ ساتىسىندا تۇر. تەحنيكالىق شارتتاردى ناقتىلاۋ، قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمدى تالداۋ، سونداي-اق باستاپقى- رۇقسات بەرۋ قۇجاتتارىن جيناۋ جانە وڭدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
— وسى كەزەڭ اياقتالعاننان كەيىن جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ جۇمىستارى باستالادى. ينجەنەرلىك ىزدەنىستەر مەن كەيىنگى جوبالاۋ بارىسىندا كوپ دەڭگەيلى جول شەشىمدەرىن، ونىڭ ىشىندە ەستاكادالار، توننەلدەر جانە وزگە دە كولىك قۇرىلىستارىن سالۋ قاجەت بولاتىن ۋچاسكەلەر ايقىندالادى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق جوبانىڭ سوڭعى پارامەترلەرى مەن كونفيگۋراتسياسى جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنگەننەن كەيىن، كولىك جۇكتەمەسى، قالا قۇرىلىسى تالاپتارى جانە قاۋىپسىزدىك نورمالارى ەسكەرىلە وتىرىپ انىقتالادى دەپ اتاپ وتىلگەن.
- قازىرگى تاڭدا جوبا باستاپقى دەرەكتەردى جيناۋ ساتىسىندا بولعاندىقتان، ونى ىسكە اسىرۋدىڭ الدىن الا قۇنى ءالى بەلگىلەنگەن جوق. باعالاۋ جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنگەننەن كەيىن جۇرگىزىلەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى اكىمدىكتەن.
