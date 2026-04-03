ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:56, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    استانادا ەكى دەڭگەيلى جول جوباسى جۇزەگە اسا ما

    استانا. KAZINFORM - بىلتىر جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتپەن جانە اكىمدىكپەن بىرلەسىپ، تاۋەلسىزدىك داڭعىلىن ۇزارتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ قاجەتتىگىن ايتقان بولاتىن. سونداي-اق، پرەزيدەنت قابانباي باتىر داڭعىلىندا ەكى دەڭگەيلى جول سالۋ جوباسىن قولداعان ەدى.

    Астанада екі деңгейлі жол жобасы жүзеге аса ма
    Фото: Pixabay.com

    وسىعان بايلانىستى استانا قالاسىنىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى جوبا جايلى تۇسىنىك بەردى. باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، جوبا قازىرگى ۋاقىتتا جوبالاۋدى باستاۋعا قاجەتتى باستاپقى دەرەكتەردى جيناۋ ساتىسىندا تۇر. تەحنيكالىق شارتتاردى ناقتىلاۋ، قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمدى تالداۋ، سونداي-اق باستاپقى- رۇقسات بەرۋ قۇجاتتارىن جيناۋ جانە وڭدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    — وسى كەزەڭ اياقتالعاننان كەيىن جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ جۇمىستارى باستالادى. ينجەنەرلىك ىزدەنىستەر مەن كەيىنگى جوبالاۋ بارىسىندا كوپ دەڭگەيلى جول شەشىمدەرىن، ونىڭ ىشىندە ەستاكادالار، توننەلدەر جانە وزگە دە كولىك قۇرىلىستارىن سالۋ قاجەت بولاتىن ۋچاسكەلەر ايقىندالادى، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونداي-اق جوبانىڭ سوڭعى پارامەترلەرى مەن كونفيگۋراتسياسى جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنگەننەن كەيىن، كولىك جۇكتەمەسى، قالا قۇرىلىسى تالاپتارى جانە قاۋىپسىزدىك نورمالارى ەسكەرىلە وتىرىپ انىقتالادى دەپ اتاپ وتىلگەن.

    - قازىرگى تاڭدا جوبا باستاپقى دەرەكتەردى جيناۋ ساتىسىندا بولعاندىقتان، ونى ىسكە اسىرۋدىڭ الدىن الا قۇنى ءالى بەلگىلەنگەن جوق. باعالاۋ جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنگەننەن كەيىن جۇرگىزىلەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى اكىمدىكتەن.

     ەسكە سالا كەتەيىك، جەڭىس قاسىمبەك LRT جەلىسى قاشان ىسكە قوسىلاتىنىن ايتقان ەدى.

    سونىمەن قاتار استانانىڭ جاڭا كەلبەتىن ايقىندايتىن ديزاين-كود جاسالادى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار